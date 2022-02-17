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紐約州7天陽性率降至3%以下 增29個兒童接種點

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚表示，全州七天平均新冠檢測陽性率已降至3%以下，州府將新增29個兒童接種點。（州長辦公室提供）
霍楚表示，全州七天平均新冠檢測陽性率已降至3%以下，州府將新增29個兒童接種點。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日表示，全州七天平均新冠檢測陽性率已降至3%以下，住院人數則創下去年12月初以來新低；此外，州府將新增29個兒童接種點，促進兒童和青少年提高接種率。

根據州府數據，全州15日新增病例3274例，檢測陽性率為2.37%，七天平均陽性率為2.78%；住院人數將至3265人，為去年12月5日以來新低，ICU住院人數、插管治療人數均繼續下降，新增死亡37人；全州十大地區中，紐約市七天平均陽性率最低，僅為1.73%，15日新增1044例。

霍楚表示，全州的七天平均日新增病例已經比本輪疫情高峰時下降97%，她感謝民眾為防疫做出的努力，讓新增病例數和住院人數繼續下降，「但目前仍不是放下防備的時候，我們應繼續保持警惕，還沒打疫苗的民眾應盡快接種疫苗，補強針也應繼續接種；對於家長和監護人，如果仍在猶豫是否給孩子接種，應諮詢家庭醫生。」

州府日前還宣布，將在全州範圍內新增29個臨時接種點，主要服務青少年和兒童，提高該年齡段人群的接種率；州府數據顯示，目前全州超過80%的12至17歲青少年至少接種一針，但五至11歲兒童的單針接種率只有不到40%。

霍楚表示，目前紐約州青少年的接種率在全美各州排名第一，主要因為州府的「為兒童接種」(VaxForKids)項目將疫苗直接供給社區，到目前為止已經設立了222個接種點；民眾可登錄網站https://reurl.cc/veEnZk查看此次新增的29個接種點地址及開放時間。

儘管疫情降溫、青少年接種率較高，但霍楚仍未同意取消校園口罩令；她此前表示，仍須繼續關注疫情數據才能綜合判斷，尤其是5至11歲兒童的接種率，以及是否有其他變種病毒導致新一輪疫情；目前州府預計將於3月7日就是否維持校園口罩令作出決定。

紐約州七天平均檢測陽性率降至3%以下 ，室內公共場所口罩令雖已取消，但在紐約時裝...
紐約州七天平均檢測陽性率降至3%以下 ，室內公共場所口罩令雖已取消，但在紐約時裝周的展場，大部分嘉賓仍然戴著口罩。(美聯社)
紐約州七天平均檢測陽性率降至3%以下 ，在紐約甘迺迪機場，乘客仍然戴著口罩。(路...
紐約州七天平均檢測陽性率降至3%以下 ，在紐約甘迺迪機場，乘客仍然戴著口罩。(路透)

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