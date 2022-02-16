暑期工讀計畫擴大 提供10萬青少年實習

亞當斯宣布，市府將擴大「暑期工讀計畫」，今夏為全市14至24歲年輕人提供10萬個實習機會。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)15日宣布，市府新財年增加投資 7900萬元，擴大「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)，今夏為全市14至24歲青少年提供10萬個實習機會，其中9萬個實習崗位來自於該計畫，創下該項目成立60年以來最多；亞當斯說，為青少年提供實習崗位和就業 機會，有助於減少犯罪、恢復治安。

紐約市暑期工讀計畫是全美規模最大的青少年實習和就業計畫，每年7月至8月為期六周，為參與者提供帶薪實習機會，可以得到各種技能培訓，為日後進入職場鋪平道路；市府數據顯示，暑期工讀計畫去年提供的就業崗位為7萬5000個，預算規模為1億5700萬元；亞當斯新財年將為該項目增加7900萬元投資，總預算增至2億3600萬元，因此崗位數量得以增至9萬個，另有1萬個實習機會則來自其他就業項目。

亞當斯表示，為青少年提供實習崗位和就業機會，有助於減少犯罪、恢復治安；「紐約市的年輕人這個夏天應該得到工讀機會，這項歷史性的投資將確保數萬青少年有一個光明的未來，同時也將讓城市更加安全；孩子們應該得到任何發展的機會，這是我們欠他們的，該項目的擴大將做到這一點。」

去年的一項研究顯示，暑期工讀計畫降低了參與者在夏季被拘捕的概率；亞當斯表示，除了改善治安的考慮，暑期工讀帶來的實習機會也會給參與者帶來改變命運的經歷，可以發現自己的興趣、認識精神導師、通過完成工作增強自信，「一個工作、一段實習，不僅意味著能賺錢，而且也能讓青少年發現，有一個他們可以參與的世界正等待著他們。」

今年暑期工讀計畫中的CareerReady and Special Initiatives項目，已於14日開放申請，該項目主要為符合資格的公校學生提供，包括遊民學生、寄宿家庭學生等；其他基於社區組織的項目申請將於3月1日開放；根據Chalkbeat數據，每年約有超過15萬學生申請暑期工讀計畫。