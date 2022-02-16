亞當斯辦春節早餐會 重申打擊犯罪、整頓治安

于金山(右)和曾偉康(左)向亞當斯反映了華埠社區的訴求，希望亞當斯在未來一兩年內穩定治安。（于金山提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)15日在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦春節早餐會，20餘名亞裔 政界和社區人士參加；近日亞裔社區罪案不斷，亞當斯重申其嚴打犯罪、整頓治安的態度，表示未來將加強與社區溝通。

參加春節早餐會的包括華裔市議員黃敏儀、韓裔市議員李琳達(Linda Lee)和黃茱莉(Julie Won)、市選舉委員會曼哈頓區民主黨委員劉林劍虹等政界人士，以及紐約中華公所主席于金山和候任主席曾偉康、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得、華埠 商改區執行總監陳作舟、法拉盛商改區共同主席、世界日報執行董事李德怡等社區人士。

此次閉門春節早餐會持續近90分鐘，亞當斯和所有到場的嘉賓輪流交談；于金山和曾偉康向亞當斯反映了華埠社區的訴求，認為治安問題是目前最為嚴重的問題，希望亞當斯在未來一兩年內穩定治安，並繼續說服州議會改革現有的保釋制度，確保刑事慣犯不再重返社會；亞當斯則講到亞裔女性高慧民和李尤娜接連被害之事，表示認同華埠社區對治安問題的看法，除了整理治安，未來市府重新推出心理健康服務政策。此前亞當斯前往州議會呼籲修改保釋制度，但遭拒絕。

杜彼得表示，亞當斯非常重視治安問題，「現在一再有亞裔婦女遭到攻擊，我每天看到報紙都是傷心；我之所以參加這次參會，就是希望給他加把勁，在市府與州議會角力的時候給他助力。」他還建議亞當斯應加強亞裔社區和非洲裔社區聯繫，增加兩個社區的相互了解，未來能夠合作爭取更多資源。

華埠商改區執行總監陳作舟也向亞當斯表達對治安問題的關切；但他也說，這不是市府單獨能夠解決的事，儘管亞當斯對亞裔社區的訴求已經很了解，但要解決治安問題需要與立法機構和司法機構合作，必須確保慣犯不再危害社區。

亞當斯在總結發言中表示，市府不會接受暴力事件一再發生，作為市長他必須保護市民的安全，不會容忍針對亞裔的攻擊；他還說，春節早餐會活動的重要作用是聆聽社區聲音，因為以往亞太裔的聲音難以直達市府，很難被重視，這一點在他治下需要改變；亞當斯表示，未來將舉辦更多類似小型聚會活動，方便聆聽社區聲音。