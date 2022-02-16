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「整個社區的傷疤」 華埠人人自危

記者張晨／紐約報導
民眾對李尤娜跟蹤入室被殺痛徹心扉。(記者張晨/攝影)
民眾對李尤娜跟蹤入室被殺痛徹心扉。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遭人尾隨殺害、橫屍自家浴缸案件發生後數日，警戒線、警車駐守仍在，不時有紐約客獻花悼念；有民眾表示，她乘坐電召車回家就是擔心安全，但即使這樣，危險依舊如影隨形，「如果從前只是個別人的不幸，如今則成為了整個社區的傷疤和恐懼。」

距離華女高慧民(Michelle Aylssa Go)被推入鐵軌身亡僅過去一個月，又一起慘案發生，「而這一次，就在家門口。」33歲的陳米洛說，她在14日情人節夜晚和男友一起，將一隻紅色玫瑰放在了李尤娜前門的樹下。

亞裔向來謹言慎行，從過往的經驗中吸取教訓，「地鐵口就在不遠處，但她一定知道要安全回家，所以才乘坐網約車。」35歲的李丹尼說，但就是這樣，就在那沒有關嚴的鐵門縫隙中，一個無辜的生命轉瞬即逝，「這裡是紐約啊，不是危機四伏的叢林。」

15日現場依舊和案發時一樣，嫌犯納許(Assamad Nash)試圖逃跑的防火梯觸地，街邊樹下更多白花淹沒了紅色的玫瑰。

家住格蘭街的查普曼(Nina Chapman)說，「我不是亞裔，但卻是社區的一員，我會安全嗎？」；她手指身後的格蘭街地鐵西北角出口，人們今後從這裡來來往往，都會想起李尤娜當晚的遭遇。

兩年來，針對亞裔的仇恨攻擊案件不斷被報導，查普曼說，「如果從前只是個別人的不幸，如今則成為了整個社區的傷疤和恐懼。」在街角賣粽子的華人婆婆也害怕極了，「但她能去哪呢，這裡是她謀生的地方。」

住在華埠40年的老居民黃炳炎說，「你無法告訴別人不要仇視亞裔，不要挑老弱婦孺下手」，偏見無處不在，犯罪行為更比比皆是；但它們的天敵是法律，法律是約束人行為道德的鋼尺，「希望司法系統也能明白這個此消彼長的簡單道理。」

案發後數日，警戒線、警車駐守仍在。(記者張晨/攝影)
案發後數日，警戒線、警車駐守仍在。(記者張晨/攝影)
紐約客情人節獻花悼念不停。(記者張晨/攝影)
紐約客情人節獻花悼念不停。(記者張晨/攝影)

亞裔 地鐵 華埠

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