殘殺亞裔女 遊民兇嫌被控謀殺等3罪 同事悼李尤娜「大家都愛她」

納許(中)14日被押出市警五分局，身上衣服上還有血跡。(記者顏嘉瑩/攝影)

在紐約曼哈頓華埠 尾隨韓裔被害人李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)返家並將其刺死的25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，落網後被控謀殺等罪名；14日被押出警局時，他聲稱沒有殺人，不過身上穿的灰色衫仍可見斑斑血跡。李尤娜生前任職的公司當天也悼念死者，稱她是一個「隨時都充滿喜悅」的人。

當晚納許在法院過堂，面對謀殺、入室盜竊和出於性動機的入室盜竊等三項控罪，他均不認罪；若三項罪名成立，他恐面臨終身監禁、不得假釋。

納許14日中午由兩名警探押出華埠的市警五分局，送往曼哈頓拘留中心，移交檢方；當他被問及為何要刺殺李尤娜時，連續兩次說：「我沒有殺人」，還說自己也不知道發生什麼事情被逮捕。不過納許穿的衣服上還留有多處血跡；警方判定，該起凶殺案應為隨機殺人案，因為納許行凶的尖刀，是從死者公寓廚房中取得。

李尤娜生前是數位音樂平台「Splice」的資深創意總監，該公司14日發表聲明，表示她是一個充滿「魔法」的人，隨時都充滿喜悅，希望大眾懷念她。

根據李尤娜的領英(LinkedIn)頁面，她在新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)取得藝術史學位，在紐約、洛杉磯都有工作經驗，還曾幫助萬豪酒店集團(Marriott International)、春分健身俱樂部(Equinox)等知名品牌製作影音廣告。

Splice在聲明中表示，李尤娜致力於製作美妙且全面的藝術創作，「她是不可取代的」；「希望大眾能夠記得李尤娜的好，以及她充滿喜悅的一面」；李尤娜的前同事則形容她是一個善良、可愛、酷且偉大的人，「每個人都愛她，沒有人能夠像她一樣如此光彩奪目、令人驚嘆。」

維權組織「亞裔反抗不公」(Asians Fighting Injustice)創辦人魏廷宇(Ben Wei)表示，案發後他曾與李尤娜的同事、友人交談，得知她的工作主要為確保亞太裔、少數族裔在主流媒體中不會被忽視，沒想到卻被政府和社會忽視的群體奪去生命。

警方表示，納許13日凌晨尾隨李尤娜闖入公寓大樓後，在李尤娜進到自家公寓要關門時，納許強行推門入內，李尤娜試圖反抗，尖叫聲被鄰居聽到後報警，據起訴書表示，警方到場後納許將公寓門鎖住，還模仿女性聲音佯裝沒事，不需要警察 ，警察破壞公寓門入內時，納許還曾試圖透過防火梯逃跑，最後被阻止。

根據警方消息，李尤娜身中幾十刀倒在浴室裡，當場死亡，納許身上有刺傷、手和肩膀被割傷，全身還有多處划傷及瘀青；起訴書上則表示，警方發現納許躲在床下，一把黃色刀柄的凶刀就藏在梳妝台後面。

納許前科累累，從2012年開始，在紐約和新澤西分別有十次被捕紀錄，目前仍有三個案子等待審理。據了解，納許經常在離案發公寓僅幾步之遙的格蘭街(Grand St.)地鐵站 遊蕩，去年9月底，他才在地鐵站毆打了62歲的乘客埃略特(David Elliot)。

埃略特回憶，納許在地鐵站內幫人刷捷運卡換取現金，當時他正要幫友人刷卡，站在一旁的納許警告說：「你最好不要幫她刷」；埃略特只是看著他，就遭納許擊傷眼部，送醫縫了四針；納許則被逮捕。

警方表示，納許在上星期也因於格蘭街地鐵站，以兩元的價格幫乘客刷捷運卡被捕，警方在他的口袋裡搜出類大麻活性物質(K2)；根據起訴書，納許還詢問一名拘捕他的警察：「我可以拿回我的K2嗎？我喜歡K2。」

法院紀錄顯示，納許最近一次被捕是在上月6日，他在去年12月8日至12月31日期間，於曼哈頓三個地鐵站內損壞數十台地鐵刷卡機。

李尤娜在一年前才搬到華埠企李士提街111號公寓，得知她遇害的民眾，14日紛紛到現場獻花致意，還有民眾站在路旁，望著公寓六樓拭淚。