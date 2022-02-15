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低收入市民 可享半價捷運卡 這筆經費列「永久預算」

記者和釗宇／紐約報導
為低收入市民提供半價地鐵、公車票的「公平票價」項目，將在2023財年預算中作為基準項目獲得7500萬元預算。（記者和釗宇／攝影）
為低收入市民提供半價地鐵、公車票的「公平票價」項目，將在2023財年預算中作為基準項目獲得7500萬元預算。（記者和釗宇／攝影）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市議長歐德思(Adrienne Adams)14日宣布，為低收入市民提供半價地鐵、公車票的「公平票價」(Fair Fares)項目，將在2023財年預算中作為基準項目獲得7500萬元預算；這是市府首次為該項目確保年度預算，作為基準項目意味著該項目在未來的預算中將永久化。

「公平票價」項目啟動於2019年1月，收入在聯邦貧困線以下的紐約市民可加入此項目，享受半價地鐵票、部分公車線路半價票和電召殘障專車(Access-A-Ride)半價票；根據市府數據，目前有超過26萬市民加入該項目；同時，適逢本輪新冠疫情降溫，地鐵通勤人數恢復，單日乘坐量已經連續多日超過300萬次大關。

亞當斯表示，延續「公平票價」項目可以讓公共交通系統的疫後恢復變得更加公平，「自該項目啟動以來，它對太多無力負擔通勤的市民來說是一個變革性的項目，我們很榮幸宣布新預算中的這筆投資將讓更多人加入。」

歐德思則表示，可負擔的公共交通系統對疫後恢復至關重要，「感謝市長讓該項目成為基準項目，首次將該項目作為預算中的永久部分；市議會將繼續致力於為該項目爭取其原有的資金水平，如果到財年結束之前該項目超出預算，就需要追加投資，滿足市民的通勤需求。」

根據亞當斯的初步預算，市府本財年將為該項目追加投資1550萬元，讓2022財年該項目的總投資達到6850萬元，到2023財年作為基準項目的預算將增至7500萬元，未來財年的預算也將固定下來；在此之前，「公平票價」項目的投資必須由市議會和市府談判後，才能在最終預算中確定每年的投資額。

此前對「公平票價」項目最高的年度投資額是2021財年的4890萬元；市府還表示，將關注公共交通客流量的恢復情況及需求，如果需要，未來也可以調整投資。

為低收入市民提供半價地鐵、公車票的「公平票價」項目，將在2023財年預算中作為基...
為低收入市民提供半價地鐵、公車票的「公平票價」項目，將在2023財年預算中作為基準項目獲得7500萬元預算。（市長辦公室提供）

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