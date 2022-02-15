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華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠社區14日集會，悼念李尤娜並表達社區擔憂。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠社區14日集會，悼念李尤娜並表達社區擔憂。(記者顏嘉瑩/攝影)

35歲的韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee)13日凌晨在曼哈頓華埠自家公寓遭男性遊民尾隨殺害，引發社區憤怒；14日多個社區團體在華埠集會，痛批政府處理遊民問題的失敗，表示不想再有人無辜送命，要求市府做事。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

該集會由「關注東百老匯委員會」、紐約中華公所、美國福建同鄉會等多個社團共同舉辦，追悼李尤娜逝去的生命，並對因政府未妥善處理遊民及心理健康問題，導致陸續有無辜者喪生一事表達憤怒。

委員會成員王鏑表示，仇恨亞裔犯罪在去年狂飆361%，上個月在悼念遭遊民推落地鐵致死的40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)時，他才舉著空白相框，說市府若再不行動，下一個受害者可能就在身邊，至今才一個月，李尤娜又被殺害，「我們在害怕的同時，也感到憤怒。」

「我們不斷要求市府行動，但卻屢遭忽略，紐約市在解決遊民問題和心理健康危機前，無法達到社區安全」；他說，遊民需要幫助，而發生這樣的憾事，社區要怪罪市府，沒有以實際作為來解決問題，華埠已經有太多遊民所，市府應該平均分配到各個社區，而非再在華埠建三座。

中華公所主席于金山說，李尤娜沒有做錯任何事，「她唯一做錯的，就是從新澤西搬來紐約市」，住在華埠已經40多年的他說，在保釋改革法下，許多罪犯逍遙法外，但亞裔社區卻付出巨大代價，家園不再安全；他說，「遊民問題和心理疾病患者是定時炸彈，請求市府不要再在華埠設遊民所，拜託你們做點事情。」

州長辦公室亞太裔事務主任范小江，代表州長霍楚(Kathy Hochul)到場支持，她說，有太多針對亞太裔社區的暴力，州府必須要確保所有社區都是安全的，州長也加入紐約市民，支持亞太裔社區。

紐約市警總局社區事務處(Community Affairs Bureau)官員表示，亞太裔社區經歷太多悲劇，他自己也住在案發現場附近，對華埠很熟悉；該名官員表示，亞裔社區是很和平的社區，不應該面對這樣的事情，市警也會積極提供協助，「社區受夠了。」

曼哈頓區長李文(Mark Levine)說，許多罪犯屢屢進出司法系統、遊民所和心理健康設施，卻未獲得應有的協助，這是市府應該解決的問題；對於社區對遊民所的反對聲音，他表示，政府需要聽到社區的擔憂，他也會與各級政府、官員合作，解決紐約市的遊民問題，並確保市府和市議會聽到社區的聲音。

王鏑(發言者)表示，紐約市在解決遊民問題和心理健康危機前，無法達到社區安全。(記...
王鏑(發言者)表示，紐約市在解決遊民問題和心理健康危機前，無法達到社區安全。(記者顏嘉瑩/攝影)
范小江(發言者)代表州長到場，支持亞太裔社區。(記者顏嘉瑩/攝影)
范小江(發言者)代表州長到場，支持亞太裔社區。(記者顏嘉瑩/攝影)
區長李文(發言者)承諾，將與各級政府、官員合作，解決紐約市的遊民問題，並確保市議...
區長李文(發言者)承諾，將與各級政府、官員合作，解決紐約市的遊民問題，並確保市議會聽到社區反對遊民所的請求。(記者顏嘉瑩/攝影)

遊民 華埠 紐約市

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