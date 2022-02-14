韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

13日凌晨在曼哈頓華埠 遭人尾隨刺殺的35歲韓裔 李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)，是一名數位音樂平台「Splice」的資深創意總監，該公司14日發表聲明，表示李尤娜是一個充滿魔法的人，隨時都充滿喜悅，希望大眾能夠紀念她。

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根據李尤娜的領英(LinkedIn)頁面，她在新澤西州 羅格斯大學(Rutgers University)取得藝術史學位，在紐約、洛杉磯都曾有工作經驗，還曾幫助萬豪酒店集團(Marriott International)、春分健身俱樂部(Equinox)等知名品牌製作影音廣告，直到一年前才搬到位於華埠企李士提街(Chrystie St.)111號的六樓公寓。

Splice表示，李尤娜是一個充滿魔法的人，隨時都充滿喜悅。(取自李尤娜網站)

Splice 14日在公司Instagram上發表聲明，表示李尤娜致力於製作美妙且全面的藝術創作，「她是不可取代的」；該公司表示，希望大眾能夠記得李尤娜的好，以及充滿喜悅的一面。

維權組織「亞裔反抗不公」(Asians Fighting Injustice)創辦人魏廷宇(Ben Wei)表示，在案發後他曾與李尤娜同事、友人交談，發現她在公司的工作，主要是確保亞太裔、少數族裔在工作，以及影音的表現過程中不會被忽視，但卻被政府、社會忽視的群體奪去性命。

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14日企李士提街111號公寓樓的封鎖線仍在，警車也停在路邊，不過得知李尤娜慘遭凶殺的民眾紛紛到現場獻花致意，還有民眾站在路旁看著公寓六樓，不經落淚。

25歲嫌犯納許(Assamad Nash)14日被押出警局時，則表示自己沒有殺人；他被檢方以入室盜竊和謀殺罪名起訴，將於當日稍晚過堂。