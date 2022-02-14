華埠遊民頻犯案 社區籲解決

民代與社區人士在華埠集會，要求政府解決遊民、心理健康危機問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 企李士提街(Chrystie St.)公寓樓13日發生華女遭遊民尾隨入室殺害案，附近居民人心惶惶，該地區近兩年出現不少遊民，造成治安隱憂；民代、社區人士當日舉行記者會，呼籲市府積極行動解決問題，同時也認為華埠若再建遊民所，將會進一步威脅社區安全。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

案發公寓樓位於華埠企李士提街，就在地鐵站格蘭街(Grand St.)出口旁，平常人來人往，不過附近居民說，近兩年來有不少遊民聚集，除了過夜，還吸大麻、毒品交易，肆無忌憚；如今又發生凶殺案，讓居民感到相當害怕。

牛毓琳表示，市府疏於處理這些可預防的犯罪，讓移民社區和低收入社區付出許多代價。(記者顏嘉瑩/攝影)

州眾議員牛毓琳表示，紐約市 的遊民、暴力問題顯而易見，市府疏於處理這些可預防的犯罪，讓移民社區和低收入社區付出代價；她說，社區已經沒有時間再等事情好轉，人們害怕出門，亞裔 正也面對有史以來最嚴重的仇恨亞裔犯罪時期。

市議員馬泰(Christopher Marte)說，接到轄區市警五分局電話，得知案發地點位於華埠中心，附近居住的都是華裔居民，「我也住在這裡，慘遭殺害的可能是我們當中任何一個人」；馬泰要求政府付諸行動，「我們沒辦法再等，發生這樣的事情很難過，我們需要確保不會再發生。」

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)痛批：「我們還要如此生活多久？」她說遊民、心理健康和暴力問題在過去兩年不斷發生，政府必須要想出一個實質的計畫，來解決這樣的問題。

民代與社區人士在華埠集會，要求政府解決遊民、心理健康危機問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)說，亞裔遭到暴力攻擊已成為一種犯罪模式，紐約市雖然擁有心理健康服務系統，但卻無法幫助對社區有危害的人群；雖然有遊民收容所，但不夠安全，讓這些遊民寧願露宿街頭，「亞裔社區感到真正的恐懼，對於遊民收容所的反對聲音必須要被聽到、被尊重。」

紐約中華公所主席于金山表示，他住在華埠40多年，從未像現在感到如此害怕，而華埠已經有五個遊民服務機構，如今市府又要再建三個，服務更多遊民、心理疾病患者，並造成更大的治安隱憂；他希望市府考慮華埠居民的心聲。

華埠居民拿出地圖，表示在社區已經有太多遊民服務設施。(記者顏嘉瑩/攝影)

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州參議員劉醇逸，以及多位民選官員及社區人士參加了記者會；社區訂於14日(周一)上午10時，在企李士提街與格蘭街交口，為死者舉辦追悼會。