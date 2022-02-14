曼哈頓毆打泰女模嫌犯 曾1天被捕16次

泰國模特兒Jirajariyawetch在地鐵站被攻擊，面部布滿傷痕。(取自推特)

去年11月在曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)地鐵站 攻擊並搶劫泰國 23歲模特兒的嫌犯道格拉斯(Kevin Douglas)日前落網，被檢方以三條搶劫與攻擊罪起訴；該嫌前科累累，過去25年共有44次被捕紀錄，更曾一日被警方逮捕16次。

據了解，嫌犯在攻擊泰國模特兒後同日，又因隨機推開另一名34歲女性的家門毆打她，目前被關押在雷克島監獄 。

40歲的道格拉斯日前被捕，檢方10日以第二級搶劫、第三級搶劫，以及第二級攻擊等罪名起訴他；根據警方，道格拉斯的居住地址鄰近甘迺迪國際機場的Days Inn酒店。

根據警方，他從15歲就開始有犯罪紀錄，1997年以來的25年內，就有44次的被捕紀錄，包括毒品、攻擊、非法持有武器、搶劫和刑事竄改(criminal tampering)等指控；道格拉斯為警方頭痛人物，警方表示，光在2019年5月13日一天他就16次被捕。

泰國模特兒Bew Jirajariyawetch去年11月22日凌晨4時30分，在34街先鋒廣場地鐵站北向行駛的F線站台上，遭一非洲裔男子從後勒住脖子，隨後拖拽至五米遠的樓梯間搶劫，在掙扎中她還遭歹徒觸摸私處。

整個攻擊過程持續近一分鐘，嫌犯舉拳對她的腹部毆打數次，隨後撿起散落在地上的受害者背包及物品逃離現場；Jirajariyawetch掙扎爬起，被抵達現場的警員送往蘭諾斯丘醫院。被攻擊後，她的臉布滿傷痕，血流至腿部。

Jirajariyawetch去年夏天才從泰國搬到紐約學習英文，並希望在這裡發展模特兒事業，她說從小就希望親眼看到這座城市，「但這件事讓我看到了紐約的另一面。」

根據警方，去年11月22日，道格拉斯在搶劫並攻擊泰國模特兒後，同日又在牙買加(Jamaica)因隨機推開一名34歲女性受害人的家門並毆打其臉部而被捕。

獲知嫌犯被捕，Jirajariyawetch表示非常開心，「這不能改變已經發生的事情，但我很高興知道他不能這樣對別人」；她的代表律師帕恩斯(Eric Parnes)表示，嫌犯被捕對那些受害者有「鼓舞人心」的效果。

法官裁定道格拉斯保釋金為7萬5000元，下一次出庭日期為4月11日。