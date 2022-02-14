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紐約州新冠陽性率 創3個多月來新低 華人社區相對較高

記者和釗宇／紐約報導
布碌崙日落公園社區為全市上周新增病例數最多的郵遞區號，共新增病例111例。（記者和釗宇／攝影）
布碌崙日落公園社區為全市上周新增病例數最多的郵遞區號，共新增病例111例。（記者和釗宇／攝影）

州長霍楚(Kathy Hochul)13日表示，全州新冠檢測陽性率已經降至去年10月底以來新低，住院人數則為全年12月以來新低，疫情數字已經全面降至Omicron變種病毒來襲前水平；紐約市陽性率為全州最低，各項疫情指標也降至去年11月以來新低，華人社區陽性率仍相對較高。

州府數據顯示，全州13日新增確診病例3583人，為去年10月25日以來新低；單日檢測陽性率為2.28%，為去年10月31日以來新低；住院人數繼續下降至3588人，為全年12月12日以來新低，ICU住院人數和插管治療人數也繼續下降，新增死亡50人。

霍楚表示，是民眾的努力才讓紐約州度過冬季Omicron的疫情肆虐，為恢復正常鋪平道路，「疫苗仍然是最有效的抗疫武器，因此繼續推動民眾接種仍然非常重要，父母和監護人給有資格打疫苗的孩子接種，更不應猶豫。」

根據州府數據，全州十大地區的新增確診人數和住院率全線下降；其中，紐約市的七天平均檢測陽性率已經降至2.06%，為全州最低；根據市衛生局的數據，全市七天平均陽性率為3.07%，日新增確診病例數已經創下去年11月12日以來新低；同時，全市七天平均住院人數降至67人，為去年11月30日以來新低；紐約市的傳染率也已降至「非常高」指標以下，每10萬人感染人數為113.62人，為去年12月初以來首次。

2月4日至10日當周，全市所有郵遞區號的七天平均檢測陽性率都已降至10%之下，最高的是布朗士區City Island的8.33%；同時，華人社區陽性率仍然較高，郵遞區號為11355的法拉盛/莫瑞丘(Murray Hill)/皇后丘(Queensboro Hill)以及郵遞區號為11354的法拉盛/莫瑞丘，檢測陽性率分別達到6.14%和5.07%。

另外，布碌崙(布魯克林)日落公園社區(Sunset Park， 11220)為全市上周新增病例數最多的郵遞區號，共新增病例111例，七天平均陽性率為3.92%；其他新增病例較多的社區也大多位於布碌崙(布魯克林)，如威廉斯堡、波羅園、羊頭灣等。

疫情最輕的地區則大多位於曼哈頓，如金融區上周新增病例數為零；全市共有13個郵遞區號上周的新增病例數在十個以內，包括翠貝卡(Tribecca)、砲台公園城(Battery Park City)、中哈林區等。

霍楚表示，全州新冠檢測陽性率已經降至去年10月底以來新低。（州長辦公室提供）
霍楚表示，全州新冠檢測陽性率已經降至去年10月底以來新低。（州長辦公室提供）

檢測 疫情 紐約市

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