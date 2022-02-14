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9旬華裔夫婦情牽70載 溝通與原諒讓愛長青

記者顏潔恩／紐約報導
如今已邁入90多歲，步入白金婚的梅俊覺(右)和陳彩嫦。(記者顏潔恩/攝影)
如今已邁入90多歲，步入白金婚的梅俊覺(右)和陳彩嫦。(記者顏潔恩/攝影)

世人都希望追求永恆的愛情與婚姻，固然每個人維繫感情的方式不同，但攜手相伴70多年的九旬華裔老夫婦梅俊覺和陳彩嫦，他們的愛情故事，充分體現了老一輩人的愛情觀，沒有很常把愛掛在嘴邊，但卻相儒以沫一輩子。

現年分別95歲、94歲的梅俊覺、陳彩嫦，均移民來自中國廣州，在那個傳統的年代，兩人接受父母的「安排婚姻」相識，在17、18歲時早早訂婚；經過五年的相處，嫦姨覺得「彼此都很不錯」，於是步入婚姻，兩人很快便迎接愛的結晶，在40幾歲時移民來美。

天底下走到白金婚的夫婦都很不容易，歲月使他們滿鬢斑白、耳背、手腳不再靈活，但卻依然在生活中相互照顧對方；被問及是否注重節日送禮物的儀式感，梅伯搖搖頭說道「我們不流行那種東西的」，嫦姨則插嘴道「哎呀！天天都是情人，何必送禮」。

這一生中，兩人嘴上很少談情說愛，但給彼此更多的是日常生活裡的關心，「不要跌倒、不要受傷、多吃點飯、補充營養」，體現出務實的愛；直到兩人都已年邁，有時也難免提及生死話題，或許是捨不得一方先離去留下自己，經常語作輕鬆卻又真摯和對方說，「我希望你更長命。」

相伴70多年的華裔老夫妻梅俊覺、陳彩嫦，一起迎接情人節。(記者顏潔恩/攝影)
相伴70多年的華裔老夫妻梅俊覺、陳彩嫦，一起迎接情人節。(記者顏潔恩/攝影)

「我是這麼看的，人沒有十全十美，彼此都有做錯的時候，有時你退一步、有時我退一步，溝通和讓步最重要」，梅俊覺表示這是他維持感情的秘訣；在氣頭上的時候難免說話很衝，但多年的相處之道令他深知，與愛人之間無需爭執到面紅耳赤只為贏了道理、傷了和氣，其實互相遷就和讓步，情緒很快就過去了。

陳彩嫦則說，「都老夫老妻了，吵架後沒一下子就喊吃飯啦，然後坐著聊天了」，生活中只有兩人相伴，做不到你不理我、我不理你；溝通的意義就是不要將問題拖延到之後解決，有什麼事當下說，誰錯誰承認、另外一方諒解並原諒。

每當別人看到梅俊覺年輕時的照片，都稱讚其高大的身材和俊俏的樣貌，陳彩嫦則是風趣地潑冷水說「現在都老了，頭髮都全白了」，梅俊覺聽完也面帶微笑，不作任何解釋；被問說當年為何會娶陳彩嫦，梅俊覺略有羞澀、答非所問道「我不喜歡太高或太矮的女生，當時看到她時，就覺得剛剛好。」

梅俊覺、陳彩嫦20多歲時的合照。(記者顏潔恩/攝影)
梅俊覺、陳彩嫦20多歲時的合照。(記者顏潔恩/攝影)

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