疫情影響 成本上升 花價漲2成

受到疫情影響鮮花供給來源、運費及人工，今年情人節鮮花價格上漲。(記者顏嘉瑩/攝影)

情人節到來，花店業者也都做好十足準備，雖然每年過節鮮花的價格都會應聲上漲，但新冠疫情 影響，導致花農減少、運費增加，今年的玫瑰花價格更勝以往；根據曼哈頓華埠 業者，今年的鮮花價格漲幅約在20%左右，玫瑰花漲幅則在25%到30%之間。

每年的情人節都是花店旺季，不少少業者早就開始準備訂貨，以免屆時「有錢也買不到花」；華埠花店業者黃女士表示，去年疫情嚴重，不少民眾無心過節，雖然進價上漲但買花的人不多，今年疫情好轉的情況下，部分民眾早早就開始規畫如何度過情人節，約在兩周前就開始有人打電話來訂情人節花束，希望給心愛的另一半驚喜。

不過業者表示，今年的花價上漲不少，目前已聽到不少抱怨；根據曼哈頓知名花店「New York Blooms」，每一枝玫瑰花就要價十元，另外曼哈頓的花市業者也表示，由於運費上漲，讓業者在進貨成本上也增加不少。

花市業者解釋，運費、人工人本的增加，再加上長達兩年多的疫情，讓民眾減少買花次數或預算，導致不少花農改行，在目前供給量有限的情況下，花價自然也就飆漲。

黃女士表示，今年鮮花價格漲幅約在20%左右，玫瑰花漲幅則在25%到30%之間，每束十枝玫瑰花的花束就要25元以上，如果還要另外的裝飾，像是泰迪熊玩偶、卡片、巧克力等，約要50元到60元不等。

在微信上透過放照片在朋友圈，販售情人節花束的業者鄭荷表示，近年來除了傳統花束，年輕人也喜歡更獨特的設計，像是在花束中加上小燈泡、永生花等都非常受到歡迎，而愈多設計，也就代表價格更貴。

其中像是永生花雖然要價不菲，但鄭荷說，永生花比鮮花更容易保存，與其買只能放最多兩周的鮮花，中間還得澆花換水，更多人選擇花100到200多元，買永生花束或禮盒。

鄭荷表示，雖然情人節無論花種全數價格都會上漲，但永生花的價格就不會像鮮花一樣受到其他因素影響而價格劇烈浮動，近年銷量特別好。