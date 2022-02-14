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情人節鮮花 紅藍玫瑰最搶手

記者鄭怡嫣／紐約報導
情人節前夕，法拉盛玫瑰花市火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)
情人節前夕，法拉盛玫瑰花市火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)

13日儘管大雪紛飛，但許多花市前仍然人頭攢動，華人花商表示，紅玫瑰和藍玫瑰最受華人歡迎，有情飲水飽，從10多歲青年到80旬老人，都紛紛購花送心上人，每一年的玫瑰銷量，都要比上一年高上20%至30%左右。

位於羅斯福大道(Roosevelt Ave)近緬街(Main St)的原野大花店，在華人聚居的皇后區法拉盛開業已13年，每年的春節及情人節都是花店旺季；一個月以前，老闆林Andy就開始選購玫瑰，玫瑰銷量年年走高，按照往年數量再加二至三成估算，這一次他進了數千朵，13日當日下午便已賣完四分之一。

情人節前夕，法拉盛玫瑰花市火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)
情人節前夕，法拉盛玫瑰花市火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)

「華人最喜歡紅玫瑰和色澤妖冶的藍玫瑰，也就是轉基因的藍色妖姬」，林Andy說，13日到他店裡選購玫瑰的，年齡橫跨十多歲青少年至八旬老翁，老人通常只買一朵，或是十來元的預算「意思意思」，年輕人「剛剛談戀愛」，既講求花朵品質，又要包裝有型，往往購買精心包束的捧花或盒裝玫瑰，或在花骨朵上撒上金粉，或繞小彩燈串，價格往往在70元起步。

法拉盛緬街交40路拐角處的街頭花市，也從新春的銀柳、彩柳、劍蘭等煥然一新，變成各色玫瑰海洋，顧客中也不乏單身女性自贈玫瑰，近30歲的黃女士當日買了一打點綴滿天星的藍玫瑰，「沒有計畫過節，也沒有過節的人，但放在家裡裝點也是好看」。

法拉盛情人節氣氛濃濃。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛情人節氣氛濃濃。(記者鄭怡嫣/攝影)

受到疫情的影響，今年的花價有小幅上漲，花店老闆林Andy說，系因花田農場和送貨卡車工人均人手短缺，人工成本上漲，進價就比往年貴上了二三成。

原野大花店的玫瑰、百合、鬱金香等，從天氣暖和、土壤環境優質的佛州、厄瓜多爾、墨西哥、荷蘭等地進口，按照花頭大小、花徑長短等訂購不同等級的花朵，「最優等和最此等的花，價格也會差上很多」，通常擺在店鋪街頭、一支一賣的花朵，質量等級是最低的。

鑑於玫瑰花期在一周至十天，也有少部分年輕人會選購由假花堆成的玫瑰小熊、獨角獸等玩偶，「但畢竟不是鮮花」，林Andy說，與每年都賣掉幾千隻相比的玫瑰相比，作為陪襯的玫瑰玩偶每年僅銷售十餘只，預計14日情人節當天，玫瑰花便都售罄，贈予有情人。

情人節前夕，法拉盛玫瑰花市火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)
情人節前夕，法拉盛玫瑰花市火爆。(記者鄭怡嫣/攝影)

華人 法拉盛 佛州

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