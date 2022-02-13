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「超級星期六」 舞獅隊伍鬧華埠

記者張晨／紐約報導
舞獅團們沿著街道到各店舖前進行表演。(華埠商改區提供)
舞獅團們沿著街道到各店舖前進行表演。(華埠商改區提供)

未出正月，曼哈頓華埠過年喜氣氛圍仍然不減，人們試圖通過傳統將趕走疫情，回歸正常生活；12日十餘隻造型各異的舞獅隊伍走上華埠街頭，依傳統挨家店鋪表演，進店內討紅包，將華埠的「超級星期六」(Super Saturday)推向高潮。

當日上午10時不到，舞獅隊伍就在街頭整裝待發，11時起在轄管華埠的市警五分局警員出動封街後，在勿街(Mott St.)、伊利沙白街(Elizabeth St.)、喜士打街(Hester St.)和茂比利街(Mulberry St.)等華埠街道上擠滿了民眾，紛紛一睹各舞獅團的風采，震耳欲聾的鑼鼓聲響徹華埠。

舞獅團們沿著街道到各店舖前進行表演，然後走進店舖拜年討紅包，店家都早已備好幾十個紅包，迎接醒獅隊伍，為新年生意蒸蒸日上圖個好彩頭；民眾則在店外駐足觀看的同時，紛紛與醒獅合影留念，不少華裔民眾也圖吉利塞紅包。

茂比利街新餐廳快樂人表示，舞獅討紅包是華人傳統，活動期間，華埠的人流量比平日增多不少，活動結束後很多民眾都會到飯館吃飯、進商店購物，在蕭條的大背景下更是好事一樁。

非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)今年也邀請了舞獅隊伍表演，總監鄺海音表示，「超級星期六」歷年來是傳統，但如今更像是社區對未來生活的憧憬；恢復熱鬧繁榮的疫前生活是所有人的共同願望。

據悉，早在半個世紀前，華埠在大年初一後的第一周日會舉行舞獅日，不過近十多年來由於新春大遊行活動在周日舉辦，因而挪到周六；而因舞獅日與周日舉行的美國超級足球盃比賽(Super bowl)鄰近，從而有「Super Saturday」之稱，每個獅隊在該日都能得到至少數千元紅包，也是不同獅隊每年集中的「鬥法」及展示機會。

民眾則在店外駐足觀看的同時，紛紛與醒獅合影留念。(華埠商改區提供)
民眾則在店外駐足觀看的同時，紛紛與醒獅合影留念。(華埠商改區提供)

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