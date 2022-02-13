公校教師反疫苗令上訴 最高法院駁回

聯邦最高法院駁回市公校教師反疫苗強制令上訴。(市長辦公室提供)

由於紐約市 府向公務員實行疫苗 強制規定，多機構工會及團體先後提起上訴，稱這一規定侵犯了他們的宗教自由；市警察工會和市消防員工會此前生向法院提起訴訟但遭到駁回，聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)也於11日駁回了市公校教師的上訴，但並未給出解釋。

聯邦法官索托馬約爾(Sonia Sotomayor)11日晚間駁回了教師們的緊急上訴請求，因為接種疫苗的最後期限已過，尚未接種的市府雇員將面臨失業；但索托馬約爾沒有就駁回給出解釋，也未要求市府做出回應，這也屬法院的正常審理程序。

15名教育局 員工於本月8日提出了上訴，聲稱市府不接受他們的疫苗豁免申請，侵犯了他們的宗教自由。

根據市府要求，宗教豁免申請必須得到宗教領袖的支持；但教師們表示，紐約市不接受天主教的豁免，因為教皇弗朗西斯(Pope Francis)曾敦促信徒們盡快接種疫苗。

前市長白思豪(Bill de Blasio)提出這一強制令後曾多次遭到教師工會的抗議，最後通過仲裁決定允許出於醫療或宗教原因的豁免申請；但由於一些教師的申請未得到通過，但又希望繼續留在學校工作，故向最高法院提出了緊急上訴。

如今，聯邦最高法院大法官的裁決意味著市公校教師對市府疫苗強制令挑戰的失敗；市長亞當斯(Eric Adams)本周表示，他將繼續解雇該市40萬名公務員中未接種疫苗的人，這一數字可能近4000人。

目前各市府機構的接種率參差不齊，市消防局為95%，市懲教局為88%，市清潔局為95%；而市教育局將有約700名教師被解雇。