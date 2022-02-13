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紐約州陽性率2.5% 住院率新低 地鐵乘客連3日破300萬大關

記者張心╱紐約報導
紐約市地鐵乘客人數在本周連續三天突破300萬大關。（大都會運輸署提供）
紐約市地鐵乘客人數在本周連續三天突破300萬大關。（大都會運輸署提供）

紐約州疫情日益趨緩，州長霍楚(Kathy Hochul)12日公布最新統計數據，全州陽性率降為2.5%，住院率降至兩個月以來最低，同時比上月11日的峰值下降69%；紐約市地鐵乘客人數在本周連續三天突破300萬大關，是自去年12月17日Omcrion大規模爆發以來首次，顯示民眾開始放鬆對疫情的警戒。

「紐約人應該為我們自Omicron爆發以來不斷取得的抗疫進展感到自豪，住院率、確診數、死亡數都在大幅度下降。」霍楚表示，「但現在不是放鬆警惕的時候，疫苗是我們最好的防禦，不僅安全而且有效。」她再次呼籲所有五歲以上的民眾接種疫苗。

紐約州疫情日益趨緩，全州陽性率降為2.5%，州長霍楚再次呼籲人們接種疫苗。（州長...
紐約州疫情日益趨緩，全州陽性率降為2.5%，州長霍楚再次呼籲人們接種疫苗。（州長辦公室提供）

12日州府數據顯示，州陽性率為2.5%，共計新增4232例確診；紐約市新增感染者1374名，其中皇后區陽性率最高為3.15%。

全州住院率下降至4000人以下，是去年12月19日以來最低值，同比上月11日的最高峰1萬2671人，降低了69%；過去一周內，住院人數下降了30%，全州所有地區都在下滑。但仍新增60人感染新冠死亡。

根據大都會運輸局(MTA)的統計數據，紐約市地鐵在8日運送了301萬5755人，9日運送308萬7731人，10日運送310萬8216名乘客，每周的地鐵客流量也達到大流行前的55%。

疫情之前，紐約市地鐵工作日的平均乘客量超過550萬；2020年4月，隨著新冠疫情的突破性爆發，這一數字下降了95%，低至每日約30萬人的低點。

霍楚表示，強勁的客流量是紐約市復甦的重要跡象；紐約市合作組織(NYC Partnership)執行長瓦爾德(Kathryn Wylde)表示，急速增加的乘客人數反映了持續兩年的疫情之後，人們正在從居家辦公返回辦公室，「預計下個月會是大都會運輸局的轉折點，也會是我們城市復興的開始。」

為了敦促全州人口密集度最大的紐約市民接種補強針，市長亞當斯(Eric Adams)11日宣布，12日起重新開放補強針及首針疫苗獲獎勵項目，所有在市府運營接種點接種首針疫苗、及在和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，都可獲得100元獎勵，有效期持續至本月底。

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