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「亞裔成犯罪目標」韓外交官被打 民代譴責攻擊

記者張晨／紐約報導
金兌錫(講話者)稱亞裔已經成為了犯罪目標。(記者張晨/攝影)
金兌錫(講話者)稱亞裔已經成為了犯罪目標。(記者張晨/攝影)

多名亞裔民選官員11日在曼哈頓中城譴責韓國外交官當街遭無辜攻擊案件，他們表示，針對亞裔的無辜仇恨攻擊已經發生了太多，人們越來越懼怕外出、乘坐公共交通，加強治安和逮捕控罪迫在眉睫；目前該案仍在進一步調查，尚未逮捕任何人。

影音來源：記者張晨

州眾議員金兌錫(Ron Kim)表示，亞裔被攻擊的案件仍層出不窮，且現在的趨勢已不僅停留在遊民或患有精神疾病者的無辜攻擊，好似亞裔已經成為了目標，被犯罪的矛頭直指心臟。

國會議員孟昭文表示，受害者在攻擊時出示了自己的外交證但仍被打傷，不但普通民眾，現在連他國外交官員都未能倖免；督促市警盡快逮捕嫌犯，使其承擔應有責任。

經韓國外交部(South Korea Foriegn Ministry)證實，一名53歲的駐聯合國外交官員，9日晚8時10分和朋友散步至東35街交第五大道處時，突遭一男子攻擊。

警方稱，兩人在攻擊發生時並無言語交流，且二人也並不相識，是無辜隨機攻擊；嫌犯作案後沿第六大道逃逸，受害者則鼻子骨折送醫；消息人士10日表示，目前受害者已經出院，身體狀況穩定。

目前此案已經交由市警仇恨犯罪小組(The NYPD Hate Crime Task Force)調查，韓國外交部要求市警盡快徹查，而當被問及這是否可能為反亞裔仇恨犯罪時，他們表示將密切關注調查進展。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 仇恨犯罪

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