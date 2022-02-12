「神的旨意」 亞當斯籲助青少年 遏止槍枝暴力

亞當斯稱成為市長是神的旨意，籲紐約客伸援青少年遏止槍枝暴力。（美聯社）

市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布成立「信仰和社區合作夥伴辦公事」(Office of Faith-Based and Community Partnership)，具有宗教信仰的他表示，自參政以來就堅信總有一天會成為引導紐約市 的領袖，因為上帝曾對他說「你會成為市長」。

面對槍枝暴力，亞當斯也呼籲紐約客要向青少年伸出援手，灌輸正確的教育，避免他們誤入歧途、淪為槍枝暴力的受害者。

在10日於紐約公共圖書館召開的記者會中，亞當斯以「完全不完美」(perfectly imperfect)來形容作為市長的自己，很多時候都會依照上帝的指導行事；他過去曾透露過參與宗教活動的種種事跡，年輕時受到一名牧師的鼓勵而成為紐約市警，外出旅遊時也會收集佛祖的照片。

他轉向身旁眾多宗教領袖說道，「很多自以為完美的人會對我指手畫腳，告訴我如何做才是最好，但你我都知道，他們並非市長」，無需為他們意見感到憂心；此外，在他擔任州參議員和布碌崙 (布魯克林)區長時，便知總有一日會帶領紐約市，「我一刻都沒有懷疑過，上帝對我說，『你將成為市長』」。

新辦公室將由牧師Gilford Monrose擔任主要負責人，他是布碌崙Mt. Zion Church of God 7th Day教堂的牧師，在亞當斯擔任布碌崙區長時就為他工作。

新冠疫情加劇槍枝暴力，近日一名18歲說唱歌手麥肯利(Jayquan McKenley)更被槍擊身亡，他本身有犯罪前科，曾因企圖謀殺被捕；亞當斯表示不認識麥肯利，但其死亡令他感到衝擊，「我曾經也是麥肯利，害怕失去穩定的生活，我曾走在那痛苦的路上，但我知道一定有解決的辦法，這不是一條孤獨的路。」

他說，在貧窮中長大的孩子，被市府和社會所辜負了，他向學校、社會服務機構、刑事司法系統發出挑戰，要他們向其他如麥肯利的年輕人伸出援手；終止槍枝暴力就要走上街頭，去跟這幫年輕人對話，讓他們知道社會相信他們，「這是我們能超越自己，真正實現我們社會身分的時刻。」