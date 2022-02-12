今起至月底 紐約再推打疫苗獎勵百元

紐約市重新開放補強針及首針疫苗獲獎勵項目。（美聯社）

為促進市民接種補強針，市長亞當斯 (Eric Adams)11日宣布，12日起重新開放補強針及首針疫苗 獲獎勵項目；凡是在市府運營接種點接種首針疫苗、及在和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，都可獲得100元獎勵，有效期持續至本月底。

市府從2021年7月底推出接種現金激勵，到目前為止已經支出超過2500萬元，分發的禮卡超過了80萬張；這是亞當斯政府如今再次啟動該項目。

「現在正是保護你自己和你周圍人的好時候，同時賺點錢，何樂而不為？」亞當斯說，自獎勵計畫推出以來，已經有超過25%的紐約人接種了至少一劑疫苗，77%的獎勵分配給了少數族裔。

紐約市的現金激勵接種項目是全美規模最大的，亞當斯表示，希望再次看到市民有所反應，而除了市府旗下接種點，民眾在SOMOS診所打補強針也可獲得100元獎勵。

他同時鼓勵得到100元獎勵金的紐約人可以考慮去社區中的小商業消費，從而可以更好的支持他們從疫情 中恢復。

在28日之前，首次接種和補強針接種都有資格獲得獎勵，預付獎勵卡在3月31日之前都可以兌換。