華埠遊民避風港公聽 場面火爆

于金山發言「一呼百應」，與會者紛紛起立高喊口號反擊。(記者張晨/攝影)

市遊民服務局(Department of Homeless Services，簡稱DHS)和擬議的遊民安置機構11日在華埠 孫逸仙中學舉辦社區公聽會，就東百老匯 91號設置「遊民避風港」(Safe Haven)問題聽取民意；400餘名民眾前往，但因現場只允許200人進入而引起民憤被迫中斷。

影音來源：記者張晨

最後在長時間調停後才得以排隊發言，但仍有百餘民眾在會場外等候，未能入內。

DHS在開始對遊民所進行了簡短介紹，稱2019年華埠發生四遊民暴頭凶案，如果他們有地方過夜也許就不會喪命；有些人可以適應收容所，而有些人不能，但提供的服務卻必不可少。

但這些一番介紹被坐在前排的中華公所主席于金山打斷，他表示，今天的唯一目的就聽取民意，其餘信息華埠早有領教，也無需多言。

于金山的一席話使得與會者「一呼百應」，紛紛起立高喊口號反擊；且知道另有200多人被拒之門外不能一抒己見，所以現場變得更加混亂，曼哈頓 區長李文(Mark Levine)不得不臨時離開到場外安撫民眾。

經過約十分鐘的調停，DHS發言終止，達成民眾排隊發言的和解，每人有兩分鐘的時間。

華裔醫生陳建閃表示，他的診所就在遊民所選址附近，「心理問題是造就個人行為的基本，許多人因此濫用藥物，甚至犯罪；若不解決源頭，遊民所只會成為惡性循環中的助推劑，禍及華埠社區。

在華埠居住超過40年的民眾陳洪武表示，東百老匯91號除了容納120位遊民，更会在此設立一個服務整個下城區的游民診所，遊民會從四面八方湧入這裡，難免不會有負面影響。

哈林區社區委員會委員克萊農(Joshua Clennon)表示，哈林區雖和華埠相距甚遠，但卻面臨同樣的窘境，人口僅占3.5%，但收容所和戒毒中心容量達到了10%和20%。

市府不斷在有色人種社區設置收容所，再加之一些犯罪案件的發生，這才使得人們對個別區域的治安持有色眼鏡；他表示，呼籲市府公平分配，即使民眾也很關心遊民福祉，但本地實在已不堪負荷。