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市府強制接種期限到 4000人恐丟工作

記者張心／紐約報導
紐約市上百人聚集在市政廳前示威反對強制接種令。（Getty Images）
紐約市上百人聚集在市政廳前示威反對強制接種令。（Getty Images）

未接種新冠疫苗紐約市府員工11日起遭停職，政府預計解雇約4000名雇員；當日上百名市府員工在市政廳門前示威抗議，多個警員、消防員和教師工會及宗教自由團體組織對政府提告，指責疫苗強制令充滿歧視且錯誤。

前任市長白思豪去年10月底推出針對市府員工的疫苗強制令，要求所有市府工作人員必須至少接種一劑新冠疫苗，否則將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止；申請宗教原因豁免的需要等待市府審核，目前共計有1萬3000名提交豁免申請，處理了其中一半，共2100人獲批，4900人被拒。

該疫苗強制令在市長亞當斯(Eric Adams)上台後繼續執行；根據市府統計，市府員工接種人數在命令推行後迅速飆升，不少人趕在11日截止日前接種了第一劑，但仍有約1%(約4000名)員工拒絕配合。

亞當斯表示，具體數字還在確定中，預計周末公布結果。

上百位反對者11日上午發起「通往自由示威的渡輪」(Ferry to Freedom Rally)運動，從皇后區、史泰登島等各地搭乘渡輪到市政廳前，抗議市府員工疫苗強制令，並要求州府立刻解除公校口罩令。

各市府機構的接種率參差不齊，市消防局為95%，市懲教局為88%，市清潔局為95%，市教育局約有700名教師將被解雇。

市警察工會和市消防員工會8日向法院提起訴訟但遭到駁回，聯邦最高法院也於11日駁回了紐約市公校教師團體；對於未獲得宗教豁免的教師群體，要求撤銷疫苗強制令的訴訟。

宗教自由團體10日於布碌崙(布魯克林)地區聯邦法院再次對市府提告，指責疫苗強制令充滿歧視性，並且缺乏理性，是極度錯誤和不公正的，人們不應該負擔多餘的壓力，被迫在工作和信仰之間選擇。

「這是他們自己的選擇，是他們自己在辭職而不是我們在解雇。」亞當斯表示，「他們選擇做這項工作，那麼就要遵守這個規定，不照做那就是在自願辭職」。

紐約市亞當斯沿用白思豪疫苗強制令，紐約市未接種疫苗的市府員工11日起停職。（市長...
紐約市亞當斯沿用白思豪疫苗強制令，紐約市未接種疫苗的市府員工11日起停職。（市長辦公室提供）
紐約市民眾集會示威反對強制接種令。（Getty Images）
紐約市民眾集會示威反對強制接種令。（Getty Images）
紐約市民眾集會示威反對強制接種令。（路透）
紐約市民眾集會示威反對強制接種令。（路透）
紐約市消防員工會11日集會反對疫苗強制令。（路透）
紐約市消防員工會11日集會反對疫苗強制令。（路透）

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