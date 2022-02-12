竊案頻發 連鎖藥方關店 零售店雇雙倍保安

一名竊賊在曼哈頓上東區一間Rite Aid行竊後匆匆逃離。（取自Michael Rapaport的Instagram）

繼紐約市大型連鎖藥房將牙膏都鎖起來之後，曼哈頓 一家Rite Aid因為不堪竊賊騷擾已宣布關店，另一間大型連鎖超市Gristedes則是被迫雇用更多保安，高犯罪率將城市零售業推入深淵。

曼哈頓九大道交西50街的一間24小時營業的Rite Aid，在過去兩個月內多次遭盜賊洗劫，共被偷走價值20萬元的商品，「他們每天都來，有時候一天來兩次，還帶著洗衣袋來裝東西，每次滿載而歸」，一名店員表示，「他們想要什麼就拿什麼，我們對此無能為力，所以不得不關閉店舖，完全沒有能力繼續營業了。」另兩名店員對此點頭附和。

而曼哈頓上東區另一間Rite Aid店舖，也多次遭受盜竊案的騷擾，還被著名喜劇演員Michael Rapaport曝光，Rite Aid表示該店也將於2月15日關閉。

「關閉店舖是很慎重的決定，我們多方考慮了門店業績、租金 、當地環境、商業條件和整體集團規劃，不得不關閉這些店舖。」Rite Aid發言人表示。

此外，紐約最大的食品雜貨連鎖店Gristedes10日宣布，鑑於目前全市高發的入室盜竊案，他們已決定雇用雙倍的保安。

全市28家Gristedes店舖，肥皂、冰激凌、肉類、洗衣粉等生活用品頻遭盜竊；很多店員都反映，看到很多小偷走進店裡，然後拿著物品出來，神情上極其自然；店員們不得不減少貨價上的貨量，以防被偷。

「我們正在雇用更多的安保，包括很多退休的警察 ，打算在所有店的入口處都安排安保，培訓員工對盜賊保持警惕。」Gristedes董事長兼首席執行官John Catsimatidis表示，保釋法改革使紐約犯罪率飆升，而店主並沒有追索權，犯罪分子毫無犯罪壓力，這樣的體系令人擔憂。