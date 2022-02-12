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皇后區一個月盜竊千餘起 法拉盛超市單日損失2000元

記者牟蘭／紐約報導
109分局日前走訪多戶商家，呼籲商家遇到不法分子後，立即聯繫小組，有中文警員提供協助。(吳建錫提供)
109分局日前走訪多戶商家，呼籲商家遇到不法分子後，立即聯繫小組，有中文警員提供協助。(吳建錫提供)

近日全市盜竊案猛增，僅1月皇后區就爆出1236起重竊案，法拉盛更成為重災區，多位商家表示，自家一天內就遭500元到2000元財產損失，只能張貼告示提醒顧客「小心扒手」，叫苦連連，呼籲警方增加警力。

中美超市經理吳建錫表示，疫情爆發後，店內的盜竊問題日益嚴重，竊賊除了偷店內的東西外，甚至還把目標放在顧客身上；他說，疫情前竊賊最多每周「光顧」一到兩次，疫情爆發後，天天都會到店中偷竊，他舉例說，就在幾周前有一名非洲裔女子偷走了數十瓶洗髮水，損失高達500元。

吳建錫說，部分不法分子更將目標瞄準了華裔長者，強行向對方索要錢財，「這些人(竊賊)根本不怕警察，報了警，第二天還來」。

中美超市幾周前有一名非洲裔女子偷走了20多瓶洗護用品，一天的損失就高達500元。...
中美超市幾周前有一名非洲裔女子偷走了20多瓶洗護用品，一天的損失就高達500元。(吳建錫提供)

新世界超市的李經理表示，疫情爆發後，自家店每天都會有竊賊行竊，一天曾最高損失2000元，「我從來沒有見過這樣的場景，或許因為疫情，所有事情都變得更糟，疫情前，一周最多有一兩個小偷，現在幾乎天天都有」。

在法拉盛經營一家珠寶與手表修理店的科恩(Michael Cohen)表示，就在幾天前他的店內就遭遇小偷，但他說警方逮捕了嫌犯後，只是教育了對方，但隨後將其釋放，「他們沒有逮捕他」。

根據市警數據，皇后區109分局、110分局與115分局是該區竊案發生最多的地區，其中109分局的轄區內今年1月發生180起重竊案，較十年前同期增加了三倍，110分局發生了197起重竊案，較十年前增長了223%，115分局發生了156起重竊案，較十年前增長了206%。

紐約市警將涉嫌盜竊超過1000元的嫌犯，以重竊的罪名移送法辦，是當局重點打擊的犯罪類型之一；除了重竊案外，皇后區的商家面臨更多輕竊案的威脅，數據顯示，僅在今年第一個月，皇后區發生了2214起輕竊案，較去年同期增長了超過20%，較十年前增長了近50%。

對此，109分局10日走訪多戶商家，介紹新組建的六人「商業恢復團隊」(Business Recovery Team)；警方表示，這個團隊每周二到周六的上午9時30分到下午6時，負責法拉盛市中心的巡邏，旨在改善社區的治安，呼籲商家遇到不法分子後，立即報警，有中文警員提供協助。

法拉盛成為竊案的重災區，多位商表示，自家一天內就遭受500元到2000元財產損失...
法拉盛成為竊案的重災區，多位商表示，自家一天內就遭受500元到2000元財產損失。(記者牟蘭／攝影)

疫情 皇后區 法拉盛

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