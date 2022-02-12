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紐約客談／面對犯罪猖獗 白艾榮自打嘴巴

紐約客談

曼哈頓地區檢察官白艾榮上任五周多，對待犯罪態度大轉彎，這離不開各界的討伐，更離不開犯罪數字直線上升的現實，白艾榮剛開始還只是試圖給自己的新政策打圓場，但如今，也不得不提出諸多與最開始180度大轉彎的主張，可謂是自己打臉。

其實他最初的提出的輕罪不起訴主張，也是可以理解的，希望集中用資源對付重罪，也給那些真的是迫於生計、內心本還善良而犯了不給他人生命造成危險的嫌犯留一條出路。

但是當下的紐約，社會現實根本不允許這樣的政策實施，人們已經被疫情折磨，在街上走路要謹防精神病患者的騷擾，地鐵站內要提防被人惡意推下站台，到店內購物也隨處可見空蕩蕩的貨架，以及時不時出現的偷竊現象。

在這種情況下，希望用警示來提醒人們不要犯罪，根本不會管用，只會增加某些人的犯罪次數，犯罪行為也很可能從剛開始的微竊上升到槍枝暴力，到時候再逮捕控罪，恐怕還會同時背負人命了。

白艾榮上周起草新備忘錄，將以重罪起訴持械搶劫商鋪的嫌犯，且對於持槍搶劫商鋪者，不管該槍是否構成威脅，不論是否有子彈、有無上膛、是否為真槍，均予重罪論處；本周他繼續強調，他和其辦公室會更好開展工作，讓民眾感受到，不僅天不會塌下來，民眾可以獲得更安全環境，在加強對罪行控罪後，城市犯罪數字一定會下降。

希望到那一天，白艾榮不會後悔此前自己打臉，在打擊犯罪問題上的大轉彎，一個人的轉變，換來的是一座城市的繁榮。

(紐約客談，每周二至周六見報)

白艾榮 地鐵站 疫情

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