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攻擊馬耀泮致死 嫌控罪升級仇恨犯罪二級謀殺

記者張晨／紐約報導
攻擊馬耀泮致死的嫌犯波維爾，被控仇恨犯罪二級謀殺。(警方提供)
攻擊馬耀泮致死的嫌犯波維爾，被控仇恨犯罪二級謀殺。(警方提供)

曼哈頓哈林區遭仇恨攻擊重傷致死的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)，已離世一月有餘，涉案的非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)10日再度出庭，曼哈頓地區檢察官將控罪升級為「仇恨犯罪的二級謀殺」(2nd-Degree Murder As a Hate Crime)；波維爾辯稱，他在作案前曾遭兩名韓國裔毆打，因此才選擇亞裔進行報復。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)10日表示，有可靠的證據推斷，波維爾是因為馬耀泮的族裔而發起攻擊，又因受害者重傷不治，因此將控罪升級為謀殺。

根據起訴書，去年4月23日晚，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮遭波維爾(Jarrod 從後方攻擊倒地後，頭部被其狠踹了至少六腳，身受重傷，被送醫急救，臥床直至離世。

馬耀泮在離世前體重只剩下不到70磅，因襲擊造成其大腦受到嚴重損傷，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在他人的幫助下伸直四肢。

波維爾此前已承認，在「襲擊馬耀泮的大致時間和地點內」襲擊了一名亞裔男子，但他稱這麼做的原因是「有兩名日本或韓國裔的男子，在前一天毆打並搶劫了他」。

在10日的庭審中，波維爾仍繼續強調此點，他的辯護律師稱是「兩名韓國裔男子」；還說，「這使得波維爾非常生氣」，因為他違反假釋條例而被捕並被關進監獄。

但波維爾後來承認，他沒有向警方報告所謂的搶劫案，也沒有提供任何關於搶劫者的族裔身分描述。

曼哈頓檢方於3日針對此案召集了大陪審團，並於7日結束討論，升級後的起訴書在9日正式提交。

死者家屬代表、華埠社區人士陳家齡表示，這是一條漫長維權路，他一直在與檢察官辦公室聯繫，爭取提高嫌犯控罪，因為法醫判定的馬耀泮死亡是他殺；他希望波維爾永遠不能以自由人的身分重返街頭。

49歲的波維爾目前被控仇恨犯罪為意圖的二級謀殺和兩項仇恨攻擊重罪，但他當庭拒不認罪，如今的保釋金為300萬元現金或900萬元債券。

白艾榮表示，目前辦公室有33起公開的仇恨犯罪案件與仇恨亞裔有關，這是自2010年仇恨犯罪調查小組成立以來的峰值；2021年，檢方起訴的仇恨亞裔犯罪案件比2020年增加了近四倍。

攻擊案發生後重傷入院的馬耀泮，頭部和全身滿是傷痕。(本報檔案照)
攻擊案發生後重傷入院的馬耀泮，頭部和全身滿是傷痕。(本報檔案照)

亞裔 曼哈頓 仇恨犯罪

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