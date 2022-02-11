法拉盛仇恨攻擊華婦 嫌被判心理培訓1年

馬泰奧認一項二級嚴重騷擾輕罪與一項二級騷擾違規，下次上庭時間4月19日。（警方提供）

去年在法拉盛一家餅屋門口攻擊52歲華婦的馬泰奧(Patrick Mateo)，被大陪審團以仇恨犯罪 類別的二級嚴重騷擾等多罪起訴，他於去年8月與檢方達成認罪協議，認下二級嚴重騷擾罪；認罪協議顯示，他需在皇后區 接受為期一年的心理諮詢培訓，若不能完成，將面臨近一年的刑期。

紐約亞裔 律師協會(AABANY)日前發表聲明，馬泰奧上月25日在皇后區的州高等法院上庭後，需遵守認罪協議，繼續接受相關部門的監督，完成一年的心理服務敏感性訓練，等待皇后區諮詢委員會的評估，若未能完成，將入獄355天，他的下次上庭時間為4月19日。

根據警方消息，47歲的馬泰奧於去年2月16日在法拉盛緬街交羅斯福大道一家餅屋門口，因排隊與一名52歲的華婦發生爭執，期間他曾多次大吼「(你)在美國，不是在中國，給我一些位置，我不要感染新冠病毒」，推倒對方後，導致受害人當場暈倒、頭部受傷，送醫縫了近十針，他在作案後逃離。

市警109分局在案發兩天後拘捕馬泰奧，他辯稱是受害人離他太近才發生爭執，還稱華女用胡椒噴霧劑攻擊他，警方以三級攻擊罪名將馬泰奧移送法辦；皇后區檢方與紐約市警在馬泰奧的手機中發現大量仇恨亞裔言論，去年5月26日被控多項仇恨犯罪類別的罪名；同年8月13日，他與檢方達成認罪協議，認下仇恨犯罪的二級嚴重騷擾罪。

亞裔律師協會稱讚皇后區檢方與警方的不懈努力，維護了司法的正義，以及要求馬泰奧完成反歧視培訓，呼籲檢方及警方與協會合作，公開調查，避免惡性仇恨犯罪發生。

協會主席Terry Shen表示，該協會過去幾年內致力於教育公眾預防仇恨犯罪，並多次遊說民代推動司法改革，協會將繼續追蹤仇恨犯罪率，「仇恨亞裔的攻擊案仍在發生，我們會繼續為受害者發聲，維護其司法權益。」