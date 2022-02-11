拒打疫苗者 逾半紐約客感到憤怒

民調顯示，逾半數的紐約市居民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日表示，新冠疫情 持續降溫，住院人數比本輪疫情高峰時已下降65%，非新冠住院人數已多於新冠住院人數；紐約市 立大學(CUNY)公共衛生研究所當日公布的最新民調顯示，超過半數的紐約市民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗 者感到「憤怒」。

根據州府數據，全州9日新增新冠肺炎病例7442例，檢測陽性率為3.62%；住院人數為4398人，比前一日下降272人，比1月11日疫情高峰期的1萬2671人下降65%，比上周則下降近1800人；非新冠住院人數已經開始超過新冠住院人數，目前全州住院者只有不到一半的人是因為感染新冠；ICU住院人數、插管治療人數也繼續下降，新增死亡72人。

全州十大地區的感染率全部下降，其中紐約市的七天平均感染率為每10萬人26.69人，為全州最低；紐約市9日新增病例3254人，七天平均陽性率2.57%。

不過霍楚仍呼籲公眾小心防疫，她表示，雖然目前新增病例數和住院人數持續下降，但疫情仍未結束，仍須保持警惕，繼續採取效防疫手段，包括接種疫苗、補強針、戴口罩、積極檢測，並根據疫情的變化，調整適應。

紐約州即日起解除室內強制口罩令，而進入室內場所要求出示疫苗接種證明的規定也一併解除；市立大學公共衛生研究所於1月28日至30日對2500名紐約市民調查，受訪者認為，除了在學校和服務業工作的人需要接種疫苗，從事室內活動或搭飛機旅行等，也都應強制要求接種疫苗。

調查顯示，有54%的受訪者對拒絕接種疫苗感到「憤怒」，約一半受訪者認為未接種疫苗者對公眾健康造成風險，應該支付更多醫療保險費用。

市大公共衛生研究所所長Aymen El-Mohandes表示，紐約州室內口罩令的解除將促使人們接種疫苗，「未接種的人在進入地鐵、戲院或咖啡廳的時候與其他已接種的人接觸，他們也會希望能多一層保障。」

民調還顯示，69%的人認為在從事室內活動，包括用餐、看電影、健身等，以及學校教職員都應接種疫苗；68%的人則支持政府強制醫療系統員工接種疫苗；三分之二的人支持在服務業如酒吧、餐館、髮廊以及航空業，強制員工接種疫苗。