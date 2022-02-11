我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

拒打疫苗者 逾半紐約客感到憤怒

記者和釗宇顏嘉瑩／紐約報導
民調顯示，逾半數的紐約市居民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。(記者顏嘉瑩／攝影)
民調顯示，逾半數的紐約市居民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日表示，新冠疫情持續降溫，住院人數比本輪疫情高峰時已下降65%，非新冠住院人數已多於新冠住院人數；紐約市立大學(CUNY)公共衛生研究所當日公布的最新民調顯示，超過半數的紐約市民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。

根據州府數據，全州9日新增新冠肺炎病例7442例，檢測陽性率為3.62%；住院人數為4398人，比前一日下降272人，比1月11日疫情高峰期的1萬2671人下降65%，比上周則下降近1800人；非新冠住院人數已經開始超過新冠住院人數，目前全州住院者只有不到一半的人是因為感染新冠；ICU住院人數、插管治療人數也繼續下降，新增死亡72人。

全州十大地區的感染率全部下降，其中紐約市的七天平均感染率為每10萬人26.69人，為全州最低；紐約市9日新增病例3254人，七天平均陽性率2.57%。

不過霍楚仍呼籲公眾小心防疫，她表示，雖然目前新增病例數和住院人數持續下降，但疫情仍未結束，仍須保持警惕，繼續採取效防疫手段，包括接種疫苗、補強針、戴口罩、積極檢測，並根據疫情的變化，調整適應。

紐約州即日起解除室內強制口罩令，而進入室內場所要求出示疫苗接種證明的規定也一併解除；市立大學公共衛生研究所於1月28日至30日對2500名紐約市民調查，受訪者認為，除了在學校和服務業工作的人需要接種疫苗，從事室內活動或搭飛機旅行等，也都應強制要求接種疫苗。

調查顯示，有54%的受訪者對拒絕接種疫苗感到「憤怒」，約一半受訪者認為未接種疫苗者對公眾健康造成風險，應該支付更多醫療保險費用。

市大公共衛生研究所所長Aymen El-Mohandes表示，紐約州室內口罩令的解除將促使人們接種疫苗，「未接種的人在進入地鐵、戲院或咖啡廳的時候與其他已接種的人接觸，他們也會希望能多一層保障。」

民調還顯示，69%的人認為在從事室內活動，包括用餐、看電影、健身等，以及學校教職員都應接種疫苗；68%的人則支持政府強制醫療系統員工接種疫苗；三分之二的人支持在服務業如酒吧、餐館、髮廊以及航空業，強制員工接種疫苗。

紐約州長霍楚表示，新冠疫情持續降溫，住院人數比本輪疫情高峰時已下降65%。（州長...
紐約州長霍楚表示，新冠疫情持續降溫，住院人數比本輪疫情高峰時已下降65%。（州長辦公室提供）

疫苗 疫情 紐約市

上一則

首位華裔 伍華偉辭長島鐵路主席 納珥迪接任

下一則

法拉盛仇恨攻擊華婦 嫌被判心理培訓1年

延伸閱讀

紐約州新冠住院人數 大降 65%

紐約州新冠住院人數 大降 65%

民調：逾半紐約市民對不接種疫苗者感到憤怒

民調：逾半紐約市民對不接種疫苗者感到憤怒
渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪

渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪
阿斯特捷利康Q4獲利超乎預估 上調2022年銷售預測

阿斯特捷利康Q4獲利超乎預估 上調2022年銷售預測
中國科興研發針對Omicron疫苗 有望5月供應

中國科興研發針對Omicron疫苗 有望5月供應

熱門新聞

紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光