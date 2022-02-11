法拉盛華人餐館小幅回暖 疫情降溫是關鍵

儘管口罩令已經解除，但在法拉盛街頭，民眾仍戴著口罩。(記者鄭怡嫣╱攝影)

隨著疫情 持續降溫且紐約州解除室內口罩 令，華人 餐廳逐漸有了小幅的回暖氣象，但商家們也紛紛表示，口罩令解除與否，對生意影響不大，大部分華人對摘除口罩出行仍持觀望及保守態度，只有疫情得到強穩把控，才是經濟復甦的關鍵。

10日在皇后區法拉盛街頭，仍可看到絕大部分民眾戴著口罩；法拉盛商業改進區(BID)執行主任余鈿崧表示，大多數華人在戴口罩方面十分配合，並不反對強制口罩令，口罩令解除後，他們的消費及衛生習慣也不會立刻改變；口罩令的解除只是讓社區回歸正常運作。

余鈿崧還說，在變種病毒Omicron疫情爆發以前，餐飲業曾因防疫穩定有短暫的回流，客流量回到疫情前的八成乃至九成，但Omicron爆發後，許多餐館都受到二次重創，營業額再次暴跌30%至60%。

新木蘭海鮮大酒樓在疫情前經常滿座，疫情後除私人包場以外便未再滿座，經理姚群10日表示，口罩令對餐館影響不大，但隨著疫情得控，最近餐館生意有回暖跡象，上座率小幅上升，營業額也多了10%至20%。

君豪大酒樓經理黃嘉傑也說，解除口罩令，總體來說對餐飲業幫助不大，因為華人仍處於保守與觀望的態度，餐飲業近一年太辛苦，希望各行各業早日擺脫疫情陰影。