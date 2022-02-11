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求安全 紐約華埠商家仍要求顧客戴口罩

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠多數餐館、小商家仍然要求顧客入內要戴口罩。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠多數餐館、小商家仍然要求顧客入內要戴口罩。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州解除室內強制口罩令，同時商家要求顧客出示新冠疫苗接種證明和戴口罩等規定，也都一併解除；不過曼哈頓華埠餐館業者、小商家10日表示，為保障顧客、員工安全，仍將持續要求顧客進入室內戴口罩，同時業者也認為，口罩令解除將可以為民眾帶來正面效應、鼓勵更多民眾外出，進而推動經濟活動。

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布從10日起解除室內公共場所和私營企業口罩令，各地方政府和各企業也可自行決定是否繼續執行；10日華埠街頭的大部分民眾仍持續戴口罩，商家、餐館等業者也都繼續要求顧客進入室內需戴口罩。

喜士打街(Hester St.)燒臘中餐館業者林先生表示，紐約市地狹人稠，走在路上都很難保持社交距離，雖然疫情數字在下降，且大多數人都已經完成疫苗接種，但他仍要求顧客入內需戴口罩，顧客也都非常配合。

林先生表示，燒臘店的燒臘都是掛在店門口，與顧客中間僅用透明隔板圍住，如果不保持衛生，恐怕顧客也會吃得不安心，戴口罩可以避免不必要的飛沫，保證食品安全。

勿街粵菜館業者李女士說，在疫情前該餐館顧客有一半是靠外國觀光客，疫情之後遊客減少，餐館生意相當困難；她表示，解除室內口罩令，可鼓勵民眾出門消費，促進小商家的生意。

州府解除室內口罩令，不過華埠10日街頭上大部分民眾仍戴著口罩，街邊也有小販持續販...
州府解除室內口罩令，不過華埠10日街頭上大部分民眾仍戴著口罩，街邊也有小販持續販賣口罩。(記者顏嘉瑩/攝影)

口罩 疫情 華埠

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