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紐約室內口罩令都取消了 聯邦免費N95口罩仍難覓影蹤

記者張心／紐約報導
一位華人在皇后區一間CVS藥房領取到聯邦政府發放的免費N95口罩。（記者曹健／攝影）
一位華人在皇后區一間CVS藥房領取到聯邦政府發放的免費N95口罩。（記者曹健／攝影）

白宮上月19日宣布將向全國發放4億個N95口罩，至今已20多天，紐約市CVS、Rite Aid、華格林(Walgreens)等連鎖藥房領取點，大多數仍未收到聯邦供貨，紐約中華公所等華社派發機構也苦等了兩周仍無結果；民眾抱怨紐約州室內公共場所口罩令都已取消，還沒見到聯邦免費口罩的影子，發放計畫已形同虛設。

「拜登政府效率太低了，時隔20多天我才第一次在藥房看到免費的N95口罩，而且不主動問收銀員，就不給。」皇后區居民周小姐10日在貝賽(Bayside)的CVS藥房領到三隻免費口罩，只見缺乏防護包裝的散裝N95躺在收銀台邊的紙箱內，店員只會在顧客問起時，才隨手拿起三個遞出去。周小姐說，「口罩看起來很廉價，就像法拉盛街邊的普通口罩，因為缺乏宣傳，很多人都不知道可以領。」

也有華人10日在法拉盛凱辛納大道上的華格林藥房，看到聯邦免費N95口罩發放台，已空空如也，藥房員工說，「口罩每天放在那裡，顧客自己取，很快就沒了」。

然而在紐約市大多數的連鎖藥房，免費N95仍未到貨；在曼哈頓華埠周邊的CVS、Rite Aid和華格林藥房，店員表示只有開設新冠疫苗接種點的店鋪，才可以拿到免費口罩，預計很快會到，但具體時間仍不清楚，建議市民在領取前，可以先撥打目標店鋪的電話詢問。

記者10日致電皇后區、布碌崙(布魯克林)幾間CVS藥房的電話，店家都以自動語音通知「您撥打的店鋪暫時還沒有政府發放的免費N95口罩，它們很快就會到貨」；華格林會在電話中以語音智能提醒，請顧客在官網查看可以領取免費口罩的店鋪及剩餘的數量，然而紐約市的店鋪分配十分失衡，主要集中在布朗士(Bronx)和曼哈頓哈林區(Harlem)；Rite Aid電話接通後會轉為人工接聽，告知「此問題需要到店鋪自行查看，電話中不回應。」

規模較小的華人藥房並不是此次聯邦免費口罩領取計畫的合作方，因為未設置疫苗接種點；華埠居民可等待中華公所未來派發，「中華公所兩周前接到聯邦的通知，會給我們寄共計5000至6000個口罩，由我們幫忙發給華社居民，但目前還沒有收到」，中華公所主席于金山表示，「亞裔對口罩的需求預計會一直存在，現在冬天還沒過，華人仍然偏愛戴口罩，不止防新冠，也可防流感。

在華埠藥房買藥的張一明說，「我家裡還囤了不少口罩，目前對免費領取的需求還不太大，但能領時當然會去拿。」他說，上個月從聯邦官網訂的免費篩檢試劑也還沒到，「現在口罩令都取消了，再發還有什麼意義」。

法拉盛一間華格林藥房的免費口罩供不應求，每天很快就被民眾搶光。（讀者提供）
法拉盛一間華格林藥房的免費口罩供不應求，每天很快就被民眾搶光。（讀者提供）

口罩 華埠 紐約市

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