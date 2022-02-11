首位華裔 伍華偉辭長島鐵路主席 納珥迪接任

長島鐵路主席伍華偉(立者)因個人原因辭職；圖為他此前出席活動。(MTA提供)

2018年成為長島鐵路 (LIRR)首位華裔主席的伍華偉(Phillip Eng)，10日因「個人決定」(Personal Decision)辭職；大都會 北線鐵路(Metro-North)主席納珥迪(Catherine Rinaldi)將接任長島鐵路主席，意味著她將同時掌管全美兩個最大的通勤鐵路系統。

大都會運輸署(MTA)代主席兼執行長利博(Janno Lieber)10日在曼哈頓大中央車站(Grand Central Terminal)舉行的記者會上宣布，在長島鐵路工作40年的伍華偉9日已遞交辭呈；他肯定伍華偉多年的貢獻，稱讚他去年創下長島鐵路歷史上最好的準點率，「他是一個非常強大的領導者」。

對於納珥迪，利博表示，她在主管北線鐵路期間，曾與長島鐵路多次密切合作，而且她在長島蘇福克郡長大，更了解當地的文化與民眾的通勤需求，「我們需要一個能直接接手，幫助長島鐵路完成大中央車站東城通道(East Side Access)的新領導人」。

長島鐵路的通勤線路於2018年因頻繁的延誤與設施損壞，遭到民眾的投訴，口碑達到歷史最差；伍華偉在同年的4月接任主席，隨後制定了「長島鐵路前進」(LIRR Forward)計畫，通過解決包括設施老舊等引起的服務中斷的根本問題，以提高鐵路列車的準點率。

通過伍華偉的這項計畫，長島鐵路在2020年至2021年的疫情 期間，雖接載了比疫情前更少的乘客，但達到了歷史鮮有的準點率；此外，他在任期間也遭受諸多挑戰，包括因長時間加班與工會發生衝突，以及應對曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)日益變差的治安問題。

領導長島鐵路工會的西蒙(Anthony Simon)對伍華偉的工作表示認可，感謝他親力親為完成每一件工作，以及對一線員工的支持，「他通過加強長島鐵路的基礎設施改善了服務，通過提高外展服務擴大了顧客群，我祝他與他的家人未來一切順利」。