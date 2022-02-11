紐約客談／煤氣電費飆、物價漲 生活更艱難

一轉眼就到了新年的第二個月，汽油價格繼續飆升，紐約市一些加油站普通汽油的價格已漲至每加侖4元以上，有人在社群媒體上揶揄道，「還以為是在加拿大」。疫情 前在超市購物，花70、80元，就能買到不少食物，現在同樣的商品，收據上的金額不超過100元，就別想走出超市。無獨有偶，最近幾天，紐約居民突然發現1月份電費單和煤氣單上的金額比去年12月有了急劇上漲，有的甚至漲了多達兩倍。

目前，漲價正在各個民生領域產生連鎖反應，其他各類商品的價格也都上漲不少，眼看著生活成本節節攀升，市民叫苦不迭，漲價也成為老百姓最關切的問題。去年，聯準會 曾安慰民眾說，高企的通膨是暫時性，會很快回落，但現在聯準會也不得不承認，遏制通膨已經成為一項極為緊迫又艱巨的任務，不可能在一朝一夕得到解決。

好在新冠疫情終於有了轉機，人們似乎看到了隧道另一頭透進來的陽光，而且全美就業率也基本回到疫情前的水平，這都是好事，讓大家在漲價的陰霾下也能看到些許陽光。但如何在疫情過後，幫助美國經濟健康復甦，同時又能遏制通膨，使其回落到一個合理的水平，這依然是擺在執政者面對的一道難題，考驗著拜登總統是否有治理經濟的智慧；這個問題是否處理得當，甚至將影響到他的連任大計。

無論哪個族裔社區，都有很多受到疫情和通膨雙重打擊的人，有的失業、有的薪資較低，而物價卻在飛漲，他們的生活面臨著巨大的挑戰；其中也不乏大量低收入 的華裔市民，在沉重的生活壓力之下，艱難求生存，他們需要政府和社區的關懷和幫助。