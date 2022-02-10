前州長葛謨計畫投訴詹樂霞 將露面談性騷案

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)。(Getty Images)

因性騷 指控而辭職的前紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)10日通過其律師表示，將向州律師申訴委員會(Attorney Grievance Committee)針對州檢察長詹樂霞(Letitia James)的性騷調查報告提出投訴，認為該報告不當裁減信息，請求委員會重新評估調查報告；其律師還表示，葛謨「很快」將公開露面，評論此事。

葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)表示，州檢察長辦公室在報告中「有選擇性地」刪減信息，同時也使用了「極其具有誤導性的信息」，而且在公布調查結果後，調查訪談內容的公布又極其緩慢；她說，州檢察長辦公室沒有認真對待葛謨對該報告的批評，「她所做的一切就是公開無視我們的投訴。」

格拉文說，葛謨強烈認為，針對她的調查存在不當行為，詹樂霞錯用了其權力；她說，目前還不清楚葛謨是僅投訴詹樂霞，還是連同其他調查人員一起投訴，她也未承諾要公開投訴內容；目前詹樂霞對此尚未做出回應。

州律師申訴委員會屬於州最高法院上訴分部(Appellate Divisions of State Supreme Court)管轄，在各地最高法院均設有委員會，受理針對律師或檢察官的投訴。

她還表示，葛謨將「很快」公開露面，對性騷事件做出評論，但目前尚未確定日期，「他不會放過這件事；如果一個人被錯誤、不公平地對待，而你卻叫他別再追究，這是一種侮辱。」