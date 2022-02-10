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紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

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紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

記者張心／紐約報導
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

隨著疫情的趨緩和遠程辦公政策的逐步取消，紐約市五大區租金都在上個月回到疫情前水平，曼哈頓租金狂飆23%，皇后區和布碌崙(布魯克林)熱門租房區價格分別上漲28%和11%，房源供不應求更是驟減超過80%。

根據房地產估價公司Miller Samuel的最新報告，上個月曼哈頓公寓租金中位數為3476元，超過了2020年1月時的3472元，直逼史上最高紀錄，也就是2020年4月的3540元。

此外，相比去年同期，曼哈頓閒置房源驟減83.3%，2021年1月時有2萬5883套公寓掛牌出租，而到了上月只剩4316套。

其實早在去年12月，曼哈頓公寓的平均租金已經接近歷史最高水平，在供應量急劇減少的情況下，房東們在不斷地漲租，當時曼哈頓租金中位數已經達到3392元，成為十年來12月房租的最高紀錄，比2021年12月增長了21%。

新冠初始時的封城居家隔離政策，使大批紐約市居民逃離城市，前往郊區居家辦公，因此市區租金價格大幅下降；然而隨著去年疫苗的普及，政府機構、私企和學校逐步恢復線下模式，紐約市居民又再度搬回市區，從而造成了房源的供不應求，租金再次飆升。

除了曼哈頓之外，其他區域的熱門租房區也同樣價格飆升。布碌崙(布魯克林)在1月的租金中位數達到2747元，比去年同期上漲11.1%；待租房源只有2780套，相比2021年1月下降了86.4%，當時還有2萬0500個閒置公寓。

備受租客歡迎的皇后區西北部，公寓租金中位數比去年同期上漲28%以上，由2021年1月的2185元，漲價至2811元。

租金 曼哈頓 紐約市

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