商店盜竊猖獗 白艾榮擬加重控罪

曼哈頓地區檢察官白艾榮表示，將加大對商店偷竊行為的控罪力度。(美聯社)

商店被盜問題近年來愈發嚴重，而日前更有Trader Joe's、CVS等連鎖商店不斷遭慣犯明目張膽偷竊的影像流出；曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)9日表示，其辦公室將加大對這類偷竊行為的控罪力度，尤其是針對那些無視法律、肆意在商店行竊的人。

近年來，由於新冠疫情 爆發，很多商家被迫關閉，哪些苦苦支撐、仍在營業的商店，也飽受盜竊行為的影響，日前網路廣為流傳的一則視頻內，位於曼哈頓上東城的Rite Aid店內，一名行竊者坦然自若地在店內搜刮商品後離開，店員卻無能為力，一旦上前阻止就會被人身攻擊。

而根據紐約郵報的最新報導，紐約市的Trader Joe's內本周也出現嫌犯眾目睽睽之下順走店內飲料和牛肉，員工卻被店主告知不要阻攔。

白艾榮表示，其辦公室會致力於解決此類現象的發生，會對那些故意到店內肆意竊取、隨意拿走店內商品的人提出更高控罪。

白艾榮也提到，日前其辦公室與商業改進區成員、執法人士、社區服務組織成員共同成立「曼哈頓小商業聯盟」(Manhattan Small Business Alliance)，致力於減少商業行竊與搶劫，幫助小商家度過疫情難關。

為打擊犯罪，市警本周起將658名文職人員調配到巡邏部門，以應對全市各地層出不窮的犯罪，他們將輪流在每日下午4時至晚12時根據部署到罪案頻發的地方執勤，每個小組由九人組成。