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商家防盜 「牙膏都鎖起來了」

記者胡聲橋／紐約報導
民權牧師夏普頓難忍紐約商店盜竊犯罪猖獗，喊話市長白思豪解決問題。(歐新社)
民權牧師夏普頓難忍紐約商店盜竊犯罪猖獗，喊話市長白思豪解決問題。(歐新社)

今年以來，紐約市犯罪率比去年同期顯著上升，有的地區甚至大幅上升，有民調顯示，近四分之三的紐約市民認為紐約市犯罪問題非常嚴重；著名民權活動家夏普頓(Al Sharpton)牧師9日向市長亞當斯(Eric Adams)喊話，要求加強城市治安，尤其是遏制紐約市日益猖獗的明目張膽的偷盜商店行為。

根據紐約郵報網站9日發布的一段視頻，一名男子手拿十盒沒有付錢的牛排，大搖大擺地走出曼哈頓一家食品店的大門，沒人阻攔，記者上前詢問，他說自己是遊民。夏普頓說，毫無疑問，這樣的事情正在紐約市發生。

新任曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)推行的「輕罪不起訴」政策，以及不羈押輕罪嫌犯的紐約州保釋改革法，被普遍認為是導致紐約治安敗壞的罪魁禍首。

夏普頓說，現在紐約的商店都非常害怕小偷，他去當地的的商店買東西，不管是Duane Reade還是Rite Aid，為了防小偷，商店都把一些商品鎖了起來，他想買牙膏這種最基本的東西，也要店員幫忙拿才行；商家之所以這樣做，就是為了防盜。

在夏普頓看來，這些小偷小摸一旦到處蔓延，就會出現不好收拾的局面。但是，抓和不抓也是一個兩難的問題。包括他在內，有不少人都擔心，如果把那些犯了一點小罪的人都關進監獄，那整個系統就會超載，就會不堪重負，但從另一方面看，紐約也不能有這樣一種氛圍，隨隨便便就可以搶東西、偷東西，而且無法控制，這這簡直就是鼓勵其他人也去犯罪。他認為，減少關押和威懾犯罪，應該達到平衡。

儘管亞當斯屢次承諾打擊犯罪，但似乎沒有什麼具體措施，夏普頓說，公正地講，亞當斯就任市長才五周，應該給他更多時間。有人認為，亞當斯周圍都是一些對犯罪態度較為寬容的民選官員，有這些人在左右，恐怕亞當斯做不成什麼事情。

夏普頓為亞當斯解脫說，在如何處理這些問題上，到底是鬆一點好還是緊一點好，到底什麼樣的形式最有效，整個刑事司法系統對此一直是有爭論的，他希望亞當斯能做出最正確的決定。

亞當斯 夏普 紐約市

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