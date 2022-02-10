學校戴不戴口罩？冬假後定奪 華人家長疲憊

州長霍楚表示，校園口罩令存廢3月見分曉。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)9日表示，紐約州校園口罩 令存廢與否需要等冬假(midwinter recess)之後再做決斷，如果假期回來一周後並無大範圍疫情 爆發，則極有可能在3月7日解除全州校園口罩令；華人家長對口罩令廢除持兩極態度，但無論是贊同、反對或中立，持續兩年的疫情已使起初「草木皆兵」的父母變為如今的身心俱疲。

數以百萬劑居家檢疫盒即將於2月21日冬假前分發給公校學生，方便他們在假期中進行即時檢疫，如果2月26日放假回來後一周，全州並沒有出現感染率飆升的情況，則政府將宣布撤銷校園口罩令，霍楚說，「不像成人可以自己做決定，孩子們需要我們的更多關照，所以學校的口罩令決策，必須基於嚴密的確診數、住院數及疫苗 接種率等數據支撐。」

「華人家長的看法是很兩極化的，從校園口罩令出台以後就一直是這樣，堅持要戴的和反對強制配戴的都各有主張。」林女士表示，上月底孩子就讀的長島一所高中的校方突然通知可以不用戴口罩，學生們都開心得不得了，但誰知第二天就要求再戴起來，朝令夕改讓人措手不及，「其實新冠以來關於網課、疫苗、口罩的政策就經常變動，感染數也是隨著變種病毒起起伏伏，我跟許多相識的家長都已經身心疲憊，對政府防疫規定持隨緣態度。」

林女士回憶，Omicron變種病毒高發期，孩子就讀的千人學校，每天班上會有20多人確診，最近已經基本沒有人感染；長島人口密集度較低，多數居民戴口罩的意識並不強烈，支持取消校園口罩令的人數遠多於反對的聲音。

然而人流量居全州之首的紐約市，家長對此時撤銷口罩令多有不滿，女兒就讀曼哈頓公立166小學的趙娜說，「紐約疫情剛剛穩定，但每天還是有上千新增確診，12歲以下兒童疫苗接種率並不像其他年齡層那麼高，我很擔心在完全無口罩防護的情況下小學疫情會失控。」

「但實際情況是，哪怕政府怎樣要求，還是很難保證小孩一直乖乖配戴口罩。」森林小丘高中家長李凌飛說，孩子的白人或是非裔同學們，經常將口罩掛在下巴，只有和別人說話時會再戴上去，「冬天暖氣夏天炎熱的情況下，孩子們一直在室內戴著口罩很影響呼吸，沒有新冠也會憋出心理疾病。」