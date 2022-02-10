我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

學校戴不戴口罩？冬假後定奪 華人家長疲憊

記者張心／紐約報導
州長霍楚表示，校園口罩令存廢3月見分曉。（州長辦公室提供）
州長霍楚表示，校園口罩令存廢3月見分曉。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)9日表示，紐約州校園口罩令存廢與否需要等冬假(midwinter recess)之後再做決斷，如果假期回來一周後並無大範圍疫情爆發，則極有可能在3月7日解除全州校園口罩令；華人家長對口罩令廢除持兩極態度，但無論是贊同、反對或中立，持續兩年的疫情已使起初「草木皆兵」的父母變為如今的身心俱疲。

數以百萬劑居家檢疫盒即將於2月21日冬假前分發給公校學生，方便他們在假期中進行即時檢疫，如果2月26日放假回來後一周，全州並沒有出現感染率飆升的情況，則政府將宣布撤銷校園口罩令，霍楚說，「不像成人可以自己做決定，孩子們需要我們的更多關照，所以學校的口罩令決策，必須基於嚴密的確診數、住院數及疫苗接種率等數據支撐。」

「華人家長的看法是很兩極化的，從校園口罩令出台以後就一直是這樣，堅持要戴的和反對強制配戴的都各有主張。」林女士表示，上月底孩子就讀的長島一所高中的校方突然通知可以不用戴口罩，學生們都開心得不得了，但誰知第二天就要求再戴起來，朝令夕改讓人措手不及，「其實新冠以來關於網課、疫苗、口罩的政策就經常變動，感染數也是隨著變種病毒起起伏伏，我跟許多相識的家長都已經身心疲憊，對政府防疫規定持隨緣態度。」

林女士回憶，Omicron變種病毒高發期，孩子就讀的千人學校，每天班上會有20多人確診，最近已經基本沒有人感染；長島人口密集度較低，多數居民戴口罩的意識並不強烈，支持取消校園口罩令的人數遠多於反對的聲音。

然而人流量居全州之首的紐約市，家長對此時撤銷口罩令多有不滿，女兒就讀曼哈頓公立166小學的趙娜說，「紐約疫情剛剛穩定，但每天還是有上千新增確診，12歲以下兒童疫苗接種率並不像其他年齡層那麼高，我很擔心在完全無口罩防護的情況下小學疫情會失控。」

「但實際情況是，哪怕政府怎樣要求，還是很難保證小孩一直乖乖配戴口罩。」森林小丘高中家長李凌飛說，孩子的白人或是非裔同學們，經常將口罩掛在下巴，只有和別人說話時會再戴上去，「冬天暖氣夏天炎熱的情況下，孩子們一直在室內戴著口罩很影響呼吸，沒有新冠也會憋出心理疾病。」

紐約市家長對口罩令撤銷態度兩極，呼籲分地區決策。（取自市教育總監班克斯推特）
紐約市家長對口罩令撤銷態度兩極，呼籲分地區決策。（取自市教育總監班克斯推特）

口罩 疫情 疫苗

上一則

日落公園華男 當街被利刃畫臉刺背

下一則

紐約犯罪率普漲 華人區治安惡化最明顯

延伸閱讀

美脫離「全面爆發」期 佛奇：防疫轉地方主導

美脫離「全面爆發」期 佛奇：防疫轉地方主導
多州解除口罩令 CDC：未到全國鬆綁時候

多州解除口罩令 CDC：未到全國鬆綁時候
加州取消室內戴口罩要求 聖他克拉拉縣：暫不跟進

加州取消室內戴口罩要求 聖他克拉拉縣：暫不跟進
伊州室內口罩令 28日起取消

伊州室內口罩令 28日起取消
霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
饒舌歌手TDott Woo在布碌崙自家門口遭槍殺，得年22歲。圖／摘自推特

22歲歌手剛簽唱片約 數小時後布魯克林家門口遭槍殺

2022-02-03 07:06

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢