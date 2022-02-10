室內公共場所、私企 口罩令解除…校園續維持 下月再評估

霍楚宣布，將從10日起解除針對室內公共場所和私營企業的口罩令。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情 持續降溫，州長霍楚 (Kathy Hochul)9日宣布，將從10日起解除針對室內公共場所和私營企業的口罩 令，各地方政府和各企業也可自行決定是否繼續執行口罩令；同時，校園口罩令將繼續維持，州府將在3月做出評估是否取消。

紐約市目前僅建議市民戴口罩，並未強制；不過，紐約市要求所有人進入室內公共場所時出示接種證明的要求沒有變化，在公共交通、醫療機構和學校也仍須戴口罩。

州府數據顯示，全州8日新增病例6041例，檢測陽性率為3.67%，近兩日雖然有小幅回升，但仍遠低於疫情高峰時器的日新增超過8萬例、檢測陽性率超過20%；同時，新冠住院人數、ICU人數和插管治療人數繼續下降，新增死亡67人。

霍楚表示，疫情已經出現重大緩解，可以讓紐約州進入一個「新階段」；數據顯示，從1月12日至2月9日，全州新冠住院人數已下降63%，而這也為霍楚解除室內口罩令增加了信心；「這一切為什麼可以發生？因為紐約人和企業站出來做了正取的事，我將一直感激他們，這是疫情數字一直下降的原因。」

州府去年12月出台口罩令，命令所有未要求來客出示新冠疫苗接種證明的室內場所，所有人員必須戴口罩；霍楚說，無論是否有口罩令，地方政府和個別企業也會出台自己的防疫規定，「我們希望確保所有企業都知道，企業有權要求戴口罩，個人也有權利同時也可以繼續戴口罩；我覺得我走在紐約市街頭時，仍然會看到很多人戴口罩，因為這樣讓他們感到更安全。

不過，目前州府對一些特定的人群聚集場所仍維持口罩令，如公共交通、養老院、日托中心、監獄、遊民所等；對於校園口罩令，霍楚表示，州府將在3月第一周學生放假歸來後做出評估，屆時州府將為學校提供數百萬次檢測，評估疫情。

她說，是否結束學校口罩令，取決於病例數、兒童住院數和接種率，但州府並未提供目前的具體數據，僅可知五至11歲兒童接種率只有30%；「抗疫戰爭仍未結束，我們沒有投降，現在放鬆防疫不能說是裁軍；我們將繼續根據疫情的變化做出反應。」霍楚表示，如果3月時疫情數據沒有上升，則大概率解除校園口罩令。