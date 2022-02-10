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紐約犯罪率普漲 華人區治安惡化最明顯

記者張晨金春香／紐約報導
紐約市三大區華社多個市警分局的犯罪率增加逾100%，圖為警車在曼哈頓華埠街頭巡邏。(記者張晨／攝影)
紐約市三大區華社多個市警分局的犯罪率增加逾100%，圖為警車在曼哈頓華埠街頭巡邏。(記者張晨／攝影)

紐約市1月治安惡化，除包括警員在內的多起致死刑案外，全市77個分局絕大多數犯罪率增加，只有五個分局犯罪率降低或持平；其中華人聚集的皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)所屬的107分局、艾姆赫斯特(Elmhurst)所屬的110分局以及布碌崙(布魯克林)日落公園八大道所屬的72分局，治安惡化最為明顯，犯罪率分別上升147%、142%和109%。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)9日公布的民調顯示，74%的紐約市選民認為城市犯罪問題「極為嚴重」，這是1999年以來的最高數字。

數據顯示，曼哈頓唯一犯罪率未上升的分局是中央公園轄區22分局；但一名警員仍說，「但這裡只有松鼠是安全的。」

在全市77個分局中，有72個犯罪率都在上升，就華人社區而言，皇后區新鮮草原市警107分局的犯罪率上升最多，與去年同期相比增加147.1%；砸車盜竊(Grand Larceny Auto)增加450%，搶劫則增加275%。

艾姆赫斯特110分局，比去年同期增長了142%，增幅最大的為重竊案(Grand Larceny)，過去28天內發生了197起，而2021年同期只有43起；其次為重攻擊案(Felony Assault)，從去年1月的28起上升到59起，搶劫也從去年的18起上升到了今年的30起。

布碌崙日落公園市警72分局，整體犯罪率增長了109.2%；增幅最大的同樣為重竊案(Grand Larceny)，從去年的33起增至今年的105起。

皇后區法拉盛轄區109分局1月整體犯罪率也提高了85.7%，其中還包括了三起強暴案和一起謀殺案，一名華人被當街槍殺。

曼哈頓華埠轄區市警五分局、下東城市警七分局以及布碌崙班森賀市警62分局，增幅均在40%至50%之間；值得注意的是，各分局重竊案增加異常明顯。

執法當局將這歸咎於各區檢察官欲對司法系統進行改革的想法；他們表示，如今的治安情況相比疫情時更糟，加之兩名哈林區警員在出警時殉職，市警士氣低迷。

根據昆尼別克大學的民調，多達74%選民認為紐約市犯罪問題非常嚴重，比此前的最高紀錄高出24%；43%的紐約市民認為這裡比其他大城市更危險，是2003年以來的最高紀錄；約65%受訪者稱擔心自己成為下一個犯罪受害者，這也是該項民調1999年以來的最高紀錄。

不過民調也顯示，64%的選民對市長亞當斯(Eric Adams)四年執政感到樂觀，49%認可他處理犯罪的方式，58%對亞當斯能夠減少街頭槍枝暴力或多或少有信心；對亞當斯接下來的執政，64%的選民持樂觀態度，其中74%的民主黨選民、60%的獨立選民和46%的共和黨選民對其執政感到樂觀。

紐約市1月治安惡化，犯罪率上升之勢蔓延至全市77個分局；圖為警方日前封鎖街區偵辦...
紐約市1月治安惡化，犯罪率上升之勢蔓延至全市77個分局；圖為警方日前封鎖街區偵辦案件。(歐新社)

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