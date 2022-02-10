高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

市教育局 日前發布高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據，而是將學生分成四個組別進行抽籤，新規進一步輕學術成績、重教育公平的做法在全市備受爭議，不少華人 家長深表震驚失望，認為此舉將對亞裔學生產生很大的影響，而將不同學術水平學生強行放在同一籃子裡的做法也同樣欠妥。

不同於往年使用標準化考試成績、出勤率等作為參考，今年的高中入學新規，將分別在英語、數學、社會研究及科學四個核心科目中挑取一個學生在七年級或八年級時所獲的最高分，平均化四個最高分後得到一個新的平均分，平均分在350至400分之間的學生將分至第一組別，250至349分的學生將分至第二組別，150至249分的學生將分至第三組別，149分以下學生將分至第四組別。

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據；圖為曼哈頓一所高中的學生。(路透)

對於競爭激烈、學術表現優異的學校，如果申請人數已滿，將採取抽籤的方式決定同一組別學生的去向。

皇后區第28學區 委員會成員、八年級學生家長趙路表示，入學新規將對華人學生有非常大的影響，平均分在350至400分之間的學生被分到同一組別，意即考85分及100分的學生之間不會再有任何差別，許多學校為提倡教育公平已經在學術成績上照顧有需要的學生，80分的標準在中國屬「良」，但在紐約市公校，堪稱剛過及格線的水平，將這些學術水平不一的學生都分在同一組別，老師勢必要兼顧不同學生從而影響課堂質量及教學效率，高中依據學生表現所開的AP先修課程，勢必也將減少。

趙路還表示，有更嚴格學術追求的學生及其家庭為避免「魚龍混雜」，屆時會衝刺特殊高中，預計新規也會將入學壓力進一步轉移到特殊高中，造成亞裔學子之間更激烈的競爭。

積極反對取消特殊高中入學考試的紐約居民聯盟負責人臧東慧表示，華人的家長對新規反應很大，令他感到既驚訝與失望的，是市長亞當斯(Eric Adams)在選舉時是溫和的民主黨人形象，市教育總監也曾承諾不再打種族牌，但上任兩個月以來，並沒有看到他致力修正前任市長白思豪(Bill de Blasio)所遺留的「壞政策」，而是變本加厲，不但沒有恢復初中入學的篩選制度(screening)，反而還改革了高中入學，「對於學術成績優異的亞裔學生，將是很大的打擊」。

目前，包括趙路所在的第28學區委員會等，正在考慮通過反對入學新規的一項决議，從而向市教育局施壓並抗議；在去年年底，有華人家長成員在內的第26、28學區委員會等，聯合民代及家長，都積極反對取消高中學區就近入學的改革，最終實現了市教育局仍然允許高中按就近入學原則錄取學生的「反轉」。