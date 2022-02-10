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紐約客談／紐約公校 真到摘口罩的時機？

紐約客談

如果說「人類與病毒共存」在此前還只是一種特立獨行的態度，那麼各州近期一波波的取消室內和校園口罩令，則是將「人類與病毒共存」顯化為不能明說的政策。在日均5000確診的紐約州，隨著新冠疫苗的普及和口服特效藥的問世，使曾經令人聞風喪膽的致死傳染病，被弱化為一種可治癒的普通感冒，進而變成被人類攻克的又一項疑難雜症。

這是主旋律引導的方向，還是本質存在的真實，目前仍難以給出完美的定論。新冠到現在剛兩年，我們還看不到一部完整的感染者報告，也缺乏對疫苗接種後副作用的完全收錄，所有的一切走到現在都是人類掙扎的探索，在一個如同詛咒一般將人們半關進牢籠的病毒面前，拼命抓住從文明誕生以來創造的經濟、文化、政治成果，不讓它們在受限的人類活動中消失殆盡。

所以校園口罩令的取消，與其冠冕堂皇地被稱為還給學生自由，倒不如說是因其具有的標誌性意義，讓當權者迫不及待地公之於眾——他們太需要向公眾傳遞一種「生活回歸正常」的信號，給迷茫的人心、衰退的經濟、低迷的股市⋯⋯一針強心劑，告訴人們是時候摘掉「口罩」這個「枷鎖」，我們要回到新冠以前了。

但是現在回去真的安全嗎？如何保證孩子們即將摘下不是「枷鎖」而是「保護傘」呢？私企口罩令取消尚可以憑藉高強度的成人疫苗接種率做支撐，但普及明顯滯後的青少年和幼兒疫苗接種率，使校園口罩令取消總有種不靠譜的意味；如果紐約州願意採取麻州的分類政策，只允許疫苗接種率達到80%的學校取消口罩令，那麼這些即將「回歸正常生活」的學生們，就不那麼像即將被放入實驗器皿的小白鼠了。

（紐約客談，每周二至周六見報）

口罩 疫苗 紐約州

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