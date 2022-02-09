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民調：超7成選民認紐約市犯罪問題「極為嚴重」

記者金春香／紐約報導
74%的紐約市選民認為城市犯罪問題「極為嚴重」；圖為警員在街頭辦案。(Getty Images)
74%的紐約市選民認為城市犯罪問題「極為嚴重」；圖為警員在街頭辦案。(Getty Images)

昆尼別克大學(Quinnipiac University)9日公布的民調顯示，74%的紐約市選民認為城市犯罪問題「極為嚴重」，這是1999年以來的最高數字，此前最高數字為2016年，當時50%選民認為紐約市犯罪問題嚴重；不過民調也顯示，64%的選民對市長亞當斯(Eric Adams)四年的執政感到樂觀。

該民調在2月3日至7日間對1343名紐約市註冊選民進行；民調專家表示，74%選民認為紐約市犯罪問題非常嚴重不僅創造了新紀錄，且比此前的最高紀錄高出24%，給政府敲響警鐘。

民調顯示，43%的紐約市選民認為這裡比其他大城市更危險，是2003年以來的最高紀錄，且是此前最高紀錄的三倍；約65%受訪者稱擔心自己成為下一個犯罪受害者，這也是昆尼別克大學自1999年春天開始進行相關民調以來的最高紀錄。

昆尼別克讀大學民調分析師Mary Snow表示，在兩名市警在執勤中中槍身亡，以及眾多嚴重暴力犯罪發生之際，紐約市整治犯罪的必要性和緊迫性不言而喻，減少犯罪是紐約市的第一任務。

不過紐約市選民對亞當斯上任至今的表現較滿意，49%認可他處理犯罪的方式，35%反對；58%對亞當斯能夠減少街頭槍枝暴力或多或少有信心。

對亞當斯接下來四年的執政，64%的選民持樂觀態度，其中74%的民主黨選民、60%的獨立選民和46%的共和黨選民對其執政感到樂觀。

在處理疫情方面，亞當斯也獲得多數選民的認可，支持率達61%；此外他在警民關係、處理學校問題上的支持率分別為57%和44%；68%的選民認為亞當斯有很強的領導才能，54%相信亞當斯的誠實和可信度。

雖然對紐約市安全問題感到擔憂，59%的選民仍表示會繼續居住在這裡，38%稱希望搬走。

紐約市 亞當斯 民調

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