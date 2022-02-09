白艾榮承認紐約治安陷危機：起訴槍枝暴力成首務

曼哈頓地區檢察官白艾榮承認目前治安陷入危機，並表示起訴槍枝暴力犯罪將是他的「首要任務」。（美聯社）

紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)此前提出備受爭議的「輕罪不起訴」政策，與新任市長亞當斯(Eric Adams)打擊犯罪的政策背道而馳；壓力之下，白艾榮8日在參加民權團體線上會議承認，目前治安陷入危機，起訴槍枝暴力犯罪將是他的「首要任務」。

白艾榮在參加無黨派民權組織Coro Leadership Center舉行的線上會議時說，「我現在住在哈林區，我們真的處於危機中；我上周六在哈林區參加了一個反槍集會的同時，幾條街之外就發生槍擊 案；周日我又在華盛頓高地參加反槍集會，後來我才知道我去參加集會的路上也發生了槍擊案，我們真的處於危機之中」。

他說，「目前，第一大問題是槍枝暴力，我們正在這個緊迫的危機之中；但如同我說過的那樣，這並不意味著我們將複製過去的處理方法」。

他說，曼哈頓檢察官辦公室今年以來已起訴了40起非法持槍案件，不過他並未提到這一數字和去年相比是多還是少；根據市警局的數據，今年以來槍擊案的數量比去年猛增30%。

白艾榮上任以來即推行「輕罪不起訴」政策，除了謀殺、性侵等重罪，他要求助理檢察官對其他較輕罪行，不要提出入獄要求，包括非法持槍；他還表示，對於搶劫，只有產生了「物理傷害的真實風險」時，才應被起訴重罪，否則都按照輕罪處理。

然而白艾榮的這一政策遭到極大反彈，他上周修改了部分政策，表示持槍搶劫一定會按重罪起訴，無論槍械是否可用、是否上膛或僅用於威脅；他還說，其他非法持槍案件也將一律按照重罪處理。

不過白艾榮仍表示，儘管他致力於打擊犯罪，他仍希望降低犯人在押率；他說，對於嚴重的槍擊案件，我認為入獄是應該的，但對於其他類型的案件，社區服務可能會讓社會更加安全，他會二者兼顧，但仍須好好解釋他的政策。