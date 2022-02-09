史上首次 市長官邸慶春節

亞當斯身著唐裝祝亞裔社區新年快樂。（記者和釗宇/攝影）

市長亞當斯 (Eric Adams)8日在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦春節慶祝活動，這是紐約市長歷史上首次在官邸慶祝春節，亞當斯身著唐裝祝亞裔 社區虎年新春快樂。

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這也是亞當斯上任以來首次在市長官邸舉辦公開活動；瑰西園張燈結彩，春節氣氛濃厚，還有醒獅團助興；市議員黃敏儀、前市議員顧雅明、市小商業服務局副局長金凱文等亞裔政界人士，亞當斯亞裔社區代表鄭祺蓉、黃華清等社區人士近百人到場。

亞當斯表示，去年紐約市遭遇很多困難，包括新冠疫情、小商業者受損、亞裔仇恨犯罪，「但好在我們有信念和支持我們的力量；華人社區和亞裔社區是紐約市的基石之一，虎年帶給我們力量和韌性，更重要的是勇氣，我們要以老虎精神戰鬥，打擊暴力、抵抗仇恨、戰勝疫情、不再陷入病毒的恐懼。」

黃敏儀表示，亞太裔社區在新冠疫情中受傷嚴重，不僅防疫物資、資金、疫苗缺乏，而且還飽受仇恨亞裔犯罪的襲擾，「亞當斯從政經歷深厚，與亞裔社區也關係深厚，注重聯繫社區，感謝亞當斯邀請我們參加新春活動。」

鄭祺蓉表示，「2021年是充滿挑戰和回憶的一年，虎年來臨，春節是華裔和其他亞裔社區的傳統節日，人們盼望新年帶來喜慶和歡快、祥和與希望；新的一年，亞裔將團結在亞當斯市長的領導下，共建社區家園。」

市長移民 服務辦公室主任卡斯楚則表示，新的一年裡市府將確保移民社區拿到更多資源，幫助移民社區度過疫情的艱難時期；他說，移民服務辦公室將為移民社區增加語言資源，並加強與少數族裔社區媒體的聯繫，參加社區活動，加強聯繫。

亞當斯向七名亞裔頒發了社區貢獻獎，包括殉職華裔警員劉文健的父母劉偉業、李秀燕、遺孀陳佩霞、中尉消防員劉特倫(Terence Lau)、公益組織UA3主席孔振成、美國華人總商會會長徐家鵬、瑪摩利醫院亞裔部總監楊靜妍。