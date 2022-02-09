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感恩節被砸昏 馬桂英恢復意識… 「新春最好的禮物」

記者牟蘭／紐約報導
被石頭砸暈的馬桂英歷經搶救與三個月的康復，終於恢復意識。(謝宜宏提供)
被石頭砸暈的馬桂英歷經搶救與三個月的康復，終於恢復意識。(謝宜宏提供)

皇后區62歲華婦馬桂英去年感恩節後被人用石頭砸傷頭部，昏迷了近一個月，去年底睜開雙眼，經過兩個月的康復，她逐漸恢復意識；親友8日表示，這是今年春節收到最好的禮物，再次感謝各界善心人士，是他們的善舉挽救了馬桂英的生命。

影音來源：謝宜宏提供

馬桂英的友人謝宜宏表示，由於去年疫情爆發，馬桂英居住的艾姆赫斯特醫院一度拒絕訪客，他們只能通過視訊與她溝通；經過近三個月的治療，馬桂英的丈夫高占新於7日探視時，驚喜發現妻子已恢復意識。

謝宜宏說，因馬桂英的頭部受到重擊，顱內嚴重出血，案發後，醫生經五個小時的手術，才讓她脫離生命危險但昏迷不醒，即使在12月睜開雙眼仍喪失意識，讓他與高占新一度擔心馬桂英恐成為「植物人」。

謝宜宏表示，馬桂英雖還不能開口說話，但可通過點頭或搖頭回應他人，還能按照指示抬手、放下，讓他們欣喜不已，感嘆是今年春節收到最好的禮物，「非常高興，老高發了視頻給中國的兒子看」。

謝宜宏代表馬桂英及其親友，再次對伸出援手的民選官員與善心人士表達感謝；他說，國會眾議員孟昭文及工作人員曾多次前來探望，幫忙解決醫療保險等問題，族裔聯盟負責人侯佳興(Fulton Hou)也時刻關注馬桂英的病情，讓他們感到溫暖，也盼望馬桂英能逐漸康復，恢復日常生活。

根據警方消息，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)於去年感恩節後一天的上午，與居住在皇后區可樂娜38大道附近的馬桂英發生口角，隨後用一塊石頭攻擊了馬的頭部，導致她重傷昏迷、一度命危。

佩雷斯因涉攻擊馬桂英，被大陪審團以一級攻擊等罪名起訴，他在去年過堂時拒不認罪，辯稱自己「腦袋裡聽到奇怪的聲音」，要求精神評估；皇后區檢方鑒於被告高達15次的犯罪紀錄，要求他在此案審前聽證期間一直被拘押，他的下次上庭時間為4月12日。

皇后區 醫療保險 眾議員

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