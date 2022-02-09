州衛生廳：解除校園口罩令 日期未定

巴塞特表示，紐約州校園口罩令何時解除，州府尚未作出決定。（州長辦公室提供）

紐約州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)8日在州議會舉行的一場聯合公聽會上表示，紐約州校園口罩 令何時解除，州府尚未作出決定。

巴塞特說，「目前幾個鄰州都已經宣布解除口罩令的日期，我們都看到本輪由Omicron變種病毒引起的疫情 正在降溫，毫無疑問在經歷過1月的高峰之後，我們現在正經歷疫情的下降期；我非常了解疫情給兒童帶來的挑戰，尤其是對教育的擾亂。」

巴塞特表示，「我很驕傲我們能夠確保兒童在校安全，方法就是盡一切手段阻止疫情傳播，確保安全，現在防疫仍然是我們的首要任務。」

州衛生廳還說，霍楚 下達口罩令的權限，預計到2月21日以後還將延續；霍楚此前下達的公共場所口罩令將在10日到期，她將在9日宣布新的口罩相關規定，外界普遍預期她將解除口罩令。

此前霍楚的口罩令遭到長島一批家長的集體訴訟，認為州府發布口罩令屬於違憲，只有州議會才有權發布；雖然州高等法院認同原告的觀點，但上訴法院則允許口罩令繼續實行。

此前新州州長墨菲(Phil Murphy)和康州州長拉蒙(Ned Lamont)分別宣布，二州將分別於3月7日和2月28日解除口罩令。