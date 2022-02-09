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校園口罩令 教育界籲勿一刀切…依據各校接種率決策

記者張心／紐約報導
州長霍楚約見教職員工和家長代表，聽取各方對下一階段校園防疫政策的建議。（州長辦公室提供）
州長霍楚約見教職員工和家長代表，聽取各方對下一階段校園防疫政策的建議。（州長辦公室提供）

面對隔壁賓州、新州、麻州逐步取消校園口罩令的壓力，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)8日在線上約見教職員工和家長代表，聽取各方對下一階段校園防疫政策的建議，表示防疫規定的變更需要尊重科學和疫情數據，應謹慎評估之後再做決定；教師工會呼籲依據校內疫苗接種率，將各地區進行科學分類及決策，不搞一刀切。

霍楚表示，隨著全州新冠確診數和住院率的持續下降，未來如何巧妙有效地做好教育系統防疫是重點，希望與教育工作者保持密切合作，合理安排下一階段校園口罩令、線下上課、學生疫苗接種等防疫措施的妥善安排，「保持學校開放一直是我的首要任務，我也要提醒家長，請帶有資格孩子接種疫苗，疫苗是經過批准的、安全、免費的，也是保護社區和親人安全的關鍵。」

全國最大的教師工會、「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席魏葛登(Randi Weingarten)，就紐約州校園口罩令存廢問題發表看法，直言對賓州、新州、麻州等州州長相繼宣布取消校園口罩令的作法持保留態度，建議應該學習麻州分情況而非「一刀切」的科學防疫政策，「我很喜歡麻州的作法，他們是根據每個學校的具體情況分類安排，比如只有當學校學生疫苗接種率超過80%的時候，才能允許該校撤銷校園口罩令。」

紐約州學校董事會協會(New York State School Boards Association)執行董事史奈德(Robert S. Schneider)表示，關於是否繼續延長校園口罩令，各學校管理層已經做好了請學生們恢復正常校園生活的準備，希望霍楚可以在保證學生、教師、家長等相關方安全的前提下推出相關政策。

五大學區會議(Conference of Big 5 School Districts)主席洛佩茲(Reverend Steve Lopez)也表示贊同，希望霍楚在考慮取消校園口罩令時，可以和CDC科學規定保持一致；在推行時建立標準化的指標和系統，力求在全州範圍內保持一致，而不是又像此前下放給各學校層面自行決定，造成基層決策和管理混亂。

霍楚在聽完各方討論後，並未給出明確答覆。

州長霍楚約見教職員工和家長代表，聽取各方對下一階段校園防疫政策的建議。（州長辦公...
州長霍楚約見教職員工和家長代表，聽取各方對下一階段校園防疫政策的建議。（州長辦公室提供）

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