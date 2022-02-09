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紐約客談／戶外用餐可行 有規範更佳

紐約客談

近兩年來，人們已經習慣在紐約市街邊隨處可見的戶外用餐區，但隨著時間推移，雖然有的餐館不管是夏季還是冬季，戶外區域都有不少食客，然而也有很多餐館，此前精心搭建的戶外用餐區域已經落滿灰塵；紐約市議會這周就戶外用餐永久化計畫舉行公聽，支持反對聲都有，預計通過的可能性很大，那麼，它在紐約又是否可行，且會長久持續下去？

其實疫情前，曼哈頓很多有人氣的街道上，不少餐館在天暖的日子都會在戶外擺出一些桌子，吸引食客，人們也喜愛這種在法國等時髦地區已經非常普及的就餐方式，在街邊品美食、小酌幾杯，看著街邊的行人與朋友談天說地，很是愜意。

疫情爆發後，由於室內用餐太危險，搭建戶外用餐區幾乎成了所有餐館不得不進行的工作，且在2020年鼎盛時期，市內設計獨特的戶外用餐區爭奇鬥豔，食客們也樂得前往。

但與室內用餐區衛生標準不一一樣，有的餐廳很少打掃戶外區域，不僅霸占人行道和公共停車位，也給餐館附近的住戶帶來困擾。

隨著疫苗普及，如今人們也都不再避諱室內用餐，而能維持戶外用餐區的餐廳也在少數，大家也不禁有疑問，永久化是否有必要？

不過正如市交通局所說，戶外用餐的永久化主要是服務於後疫情時代，希望有法案為其做出具體執行規定，以保證食客們獲得最佳戶外就餐體驗，也確保業者們有法可依。

所以戶外用餐永久化在紐約市是可行的，只不過不適用於所有餐館，法案通過，有益於業者經營，利於長久發展，食客也樂見。

紐約客談，每周二至周六見報。

疫情 紐約市 曼哈頓

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