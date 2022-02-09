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戶外用餐永久化 報告指7成居民支持 仍有大批民眾抗議

記者金春香／紐約報導
紐約市餐廳戶外用餐有望永久化，圖為曼哈頓華埠披露街的戶外用餐區。(記者曹健╱攝影)
紐約市餐廳戶外用餐有望永久化，圖為曼哈頓華埠披露街的戶外用餐區。(記者曹健╱攝影)

市議會8日召開公聽會討論戶外用餐永久化提案，雖然已經獲得市長亞當斯(Eric Adams)的支持，市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)的最新調查報告也顯示，九成餐飲業者都支持該計畫，但仍有很多居民反對，稱戶外用餐設施影響社區生活品質。

該提案提出者、市議會消費者和勞工項目委員會主席范拉斯(Marjorie Velázquez)表示，若提案通過成法，會取代前市長在2020年6月制定的暫時戶外用餐計畫，將制定具體實施規則和許可程序，在市交通局的監督之下，於部分人行道和路邊停車位放置用餐桌椅，為食客提供食物和飲品等就餐服務。

亞當斯在上周末與多名餐飲業者和民選官員在布朗士一家餐廳的戶外用餐區吃飯，表示對戶外用餐永久化的支持；市議會在8日公聽會後，會擇日在全會投票。

市服務業聯盟日前對全市五區內的726家餐廳調查，91%受訪者表示戶外用餐永久化對他們餐廳未來的生意至關重要，95%表示擁有戶外用餐選擇給他們過去兩年度過疫情危機給予重要幫助；此外，八成餐飲業者擔心如果取消戶外用餐，他們就不得不削減人手，而很多餐飲業員工都是移民和少數族裔，92%業者相信戶外用餐永久化能允許他們未來雇用更多員工。

該聯盟執行長里吉(Andrew Rigie)表示，89%的受訪餐廳稱食客喜愛戶外用餐區，「從出現起，該項目挽救了10萬個餐飲業工作，也幫助上萬個小商家得以在疫情中生存。」

根據交通局幾個月前公布的報告，近七成紐約市居民支持戶外用餐永久化，該數字在曼哈頓居民中達到84%。

但反對者的呼聲也很高，上個周末曼哈頓西村近百人抗議，稱很多居民住戶前的街道因為戶外用餐區的存在，一直很髒，且擾民，這些用餐區已經成為老鼠的溫床。

交通局對此表示，如果計畫通過，他們不會允許那些建造成為小房子的用餐區，只允許帳篷、障礙物搭建成的區域，「未來的戶外用餐不再是為了應對疫情，而是為給大家不同的就餐體驗。」

亞當斯(左二)日前在布朗士一家餐廳戶外用餐區就餐。（市長辦公室提供）
亞當斯(左二)日前在布朗士一家餐廳戶外用餐區就餐。（市長辦公室提供）

疫情 亞當斯 曼哈頓

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